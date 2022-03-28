有老友話，香港是否世界變，山頂租金竟然達到每呎211元，仲貴過IFC甲廈，老友未住過山頂，唔知山頂咁值錢，除了租金每呎租金211元之外，另一層每呎售價高達125000元，業主肯租已經非常好。

太平山有條霧線，在霧線以下，樓價與租金都比較平，但霧線以上就不得了，而且並不是你想租就可以租到，買反而比較容易，一般來說，如果業主是地產商，他們會傾向賣，根本不會出租。如果是私人業主，就不會花大筆裝修費，就算可以租到，室內裝修的質素亦只是一般。

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本來就算是霧線以上，樓價租金都不會如此昂貴，但國內太多富豪選擇香港為國內以外的長居地，而且一間屋，一個住宅單位的樓價對於他們來說，只是九牛一毛，而今次的租客是一位華僑，相信還有更多內地與華僑富豪到香港居住。

大多數人睇樓市，都會以那些小型單位作指標，無可否認，近日小型單位的樓價下跌，畢竟疫情超過兩年，能夠捱到現在賣樓已經非常本事，估計疫情到了尾聲，半年之內，大多數可以通關，通關之後又是另一個局面，如非必要，最近賣了樓的人可能會心痛。

睇樓市走勢，首先睇豪宅，如果豪宅不弱，樓市亦不會差，其次是睇甲廈，如果空置率下跌，代表有更多公司到香港，部分更會遷入甲廈，那些公司無論是生存或者賺錢能力都會比在乙級寫字樓的本土公司為佳，甲廈旺，大局差不多已定。

不少國內或者海外華裔人士，都非常關注香港地產市場，只要價錢合理的優質單位，無論租售都很搶手，可惜樓價大多數時間都不合理，所以，成交量不多，但成交價就非常理想，我聽過不少在香港置業的人話，未住過香港，唔知香港咁好住。至於點解有咁多人移民，人各有志，很難說，但當他們在外國搵到錢，就會心思思回香港置業，報紙又會話又有華僑來港買樓，華僑原來是昔日移民離開香港的人。

