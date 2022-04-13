  • 報價
  • |
  • 極速報價
  • |
  • 全文搜索
  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
財智
樓市亮話
陶冬天下缸邊隨筆市場最熱點快樂退休我要退休金錢世界財識兼收樓市點評中環人女子愛財基金債券攻略Make Money經濟不停學親子理財呈分試 你要知生財有道圖窮秘現
關鍵字：買樓 退休 理財 人民幣 通脹 A股 年金 加密貨幣 新股 中國恒大

13/04/2022

香港是否可以禁非港人買樓兩年？

#樓市 #買樓 #非港人買樓 #加拿大
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友話無端端發達，加拿大樓價在過去兩年升了50%，加政府打算立例禁止非加拿大人兩年內不准買樓，解禁之後樓價就會大升，就好似香港，大家都預計解封之後樓價會急升，老友話有幾個單位在加拿大，今次真係多謝加拿大政府，老友賺錢之餘不忘潤下香港政府，搞甚麼辣招稅，不如學加拿大政府，索性禁止非港人買樓，一招就可以到位。

 

　　加拿大政府如果因為在過去兩年樓價急升50%而禁止非加拿大人買樓兩年，即是承認房屋政策失敗，甚至沒有房屋政策，讓房屋問題自生自滅，更加唔知道非加拿大人的龐大購買力，否則樓價就唔會在兩年內上升50%，禁非加人買樓只是亡羊補牢，一定會在這兩年內大力增加房屋供應，希望有足夠供應量給予在過去兩年內賣了樓的加拿大人回購，才可以避免一場腥風血雨，小杜甚至避過下台危機，老友話唔明。

 

　　在過去兩年，在加拿大賣樓的是甚麼人，是加拿大人，買樓的是甚麼人，大多數不是加拿大人，很明顯非加拿大人在過去兩年在加拿大樓市賺了很多錢，他們就算很滿意加拿大的房屋政策，可惜沒有投票權，而擁有投票權的加拿大賣樓業主輸到阿媽都唔認得，甚至要做無殼蝸牛，試問他們又點會投票給小杜？禁非加拿大買樓兩年亦是沒有辦法中辦法。不過，在兩年之後，如果可以讓非加拿大人買樓，代表供應充足，如果非加拿大人對加拿大樓市失去興趣，樓市就會大跌，並不是解禁之後就會大升，老友表錯情。

 

iStock

 

　　如果香港禁止非港人買樓兩年，我講大家未必會相信，樓市是會急跌，甚至會出現恐慌性拋售，香港政府對於樓市了解程度比加拿大政府優勝很多，所以不會出現禁非港人買樓，最多推出辣招印花稅。老友話我妒忌，講出一大堆似是而非理論，我諗我唔需要掛。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

我要回應

更多樓市亮話文章

你可能感興趣

#樓市 #買樓 #非港人買樓 #加拿大

更多財智文章

放大顯示
周一加油站

職場新常態

最緊要健康

精選文章

投票區

DIVA CHANNEL

  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生

etnet 社創SoIN

etnet Member Zone 會員專區

產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk