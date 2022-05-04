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04/05/2022

俄烏衝突令香港樓價上升

#樓市 #買樓 #資金流向 #甲廈 #私有產權
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　近日大家睇到有不少業主劈價蝕讓新聞，甚至有記者問我第二季樓市會跌幾多，我話點會跌，應該是升幾多，記者唔信，我亦沒有解釋，事實勝於雄辯。

 

　　一般人認為，樓市要到香港與國內通關，有大量購買力來港，才會起死回生，畢竟有很多業主賣樓移居去英國，但是他們沒有留意，除了國內的購買力之外，已經有外國人來港買樓，有美資物業代理行在香港設立首個亞太區辦公室，如果不是有相當客源，點會在香港設立首個辦公室，而外資行的目標物業，最熱門的是甲級寫字樓，正所謂，春江水暖「甲」先知，當甲廈成交量上升，豪宅租務亦會上升，繼而帶動整個樓市，有人話我搞錯，根據美國商會所說，有四成美資想離開香港，其實，世界就是這樣的，在裏面的人想出去，在外面的人想入來，出出入入，有甚麼咁大不了？

 

資料圖片

 

　　 有一些人，一向話將資金放在香港不安全，拼命在外地買物業，在俄烏衝突之後，那些人不但不再提在海外買物業，甚至將部分海外物業賣走，將資金調回香港，理由很簡單，就是他們見到不少歐美國家以俄羅斯入侵烏克蘭為理由而沒收俄羅斯人資產，完全不理會私有產權是神聖不可侵犯，已經有幾個俄羅斯家庭因資產被歐美國家沒收而自殺，如果他們不將海外資產調回香港，他日歐美國家以莫須有罪名制裁中國，中國人的資產也會被沒收，即使他們已經入藉了其他國家，被沒收資產的俄羅斯人就是一個好例子，前車路士班主阿布已經入藉英國好耐，但是他在歐美的資產早已被沒收，現在要在阿塞拜疆生活，而車路士早已不屬於阿布。

 

　　現在的遊戲規則有所改變，今日大家仲會話私有產權是神聖不可侵犯，但過一段時間，大家會覺得這是理所當然的，就算同人講話資產被歐美國家沒收，都只會被人話無危機感，點解唔一早將資產套現，將資金調回香港，多了一批打算在海外買樓的人購買力，香港樓市又點會唔升？

 

 

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