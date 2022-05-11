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11/05/2022

政府應「打鐵趁熱」，重推限呎流標地

#樓市 #買樓 #限呎地 #流標 #地產商 #土地發展
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有著名股票分析員兩公婆打算每人買一個新住宅，仲要大單位，很可惜，雖然兩個一齊買機會較高，但仍然買唔到，問我有冇計，我話冇，不過，地產商見到形勢大好，一定會打鐵趁熱，加推新樓單位，一定可以買到，不過可能會貴些少，分析員話，貴些少冇問題，最緊要買到。

 

　　我唔知政府有冇留意新樓熱賣，如果有留意，應該重推較早前的限呎流標地，我夠膽講，如果重推，有九成以上機會可以賣得成，但很可惜，政府有各種機制卡住，不能打鐵趁熱，在短時間內推出流標地再次招標，可能浪費了一次賣地的好時機。

 

　　老實說，政府賣地愈多條件限制，地價一定會愈低，較早前政府第一次推限呎地，大家都未能掌握市場對較大單位反應，發展商只會用試水溫式落標，如果投到而市場反應又不佳，損失亦唔會咁大，但自從新樓盤開售之後，較大單位比納米樓的需求大得多，就算所投得的土地沒有限呎，地產商都會興建比較大的單位，唔會考慮興建納米樓，限呎的不利因素消失，土地價值自然會提高。

 

發展局局長黃偉綸。 (資料圖片)

 

　　有了最近的新樓銷售成績，不少有落標的地產商都會後悔，他們會認為，如果當時出高一些價，或者可以奪得土地，所以，如果政府重推土地，有很大機會可以成功出售，至於政府內部機制如何處理，我們不時聽到有人說特事特辦，即時重推土地也可以特事特辦，理由是打鐵趁熱。

 

 

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