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25/05/2022

點解有咁多銀主盤賣唔出

#樓市 #買樓 #銀主盤 #財務公司
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  • 湯文亮

    湯文亮

    在澳門出生、長大的湯文亮，1969年中學畢業後來港入讀浸會書院，一年後遠赴加拿大求學，1976年回港，與胞姊廖湯慧靄女士及胞弟湯子亮先生合組公司，後來演變成「紀惠集團」，今年初更上了福布斯榜(香港區)，排行第25。湯博士經常在網上及報章發表文章，網上點擊率超過20億人次，湯博士已經寫了九本著作，包括紅極一時「細價樓爆煲論」。2016年，香港浸會大學頒發了「榮譽大學院士」給湯博士，以彰顯其傑出的企業家精神及領袖才能。

    樓市亮話

    本欄每周三更新

　　有老友認為預測樓市，其中一個比較容易方法，就是睇市場有多少銀主盤放售，如果不太多，樓市仍然是健康，但是除了數量多之外，放售的銀主盤賣唔出，樓市的確有危機，現在樓市的確有這個情況，但又唔見得樓市有危機，老友話不明白。今年放售的銀主盤有150個，只有40個成交，其他仍然待售，本來只有150個銀主盤的確不能說是太多，但放售的銀主盤有咁多賣唔出，代表要減價出售，理論上樓市有下調壓力，但現在出現的銀主盤其實不應該出現，如果業主按金管局的要求借貸，我夠膽講，到現時為止，一個銀主盤都不應該出現。

 

　　現在出現的銀主盤，銀主並不是銀行，因為如果買樓問銀行借錢，超過1200萬的物業最多只能借五成，少過1200萬而要借八九成的就要申請按保，樓價比高峰時只下跌了幾個%，又點會出現銀主盤。

 

（iStock）

 

　　現在的銀主盤並不是問銀行借錢，而是問財務公司借錢，有但不多買樓的人在開始買樓的時候，已經直接問財務公司借錢，大多數先問銀行借錢，甚至全數繳付，直至那些問銀行借錢的業主無能力供樓，或者全數繳付的業主有需要，他們便會問財務公司借錢，倘若那些業主不能按時還錢給財務公司，他們的物業便會被財務公司沒收，變成銀主盤，造成樓價稍為下跌，銀主盤便立刻出現的現象。而事實上那些物業資產值仍然大幅高於欠債，銀主亦不心急將銀主盤賣走，因為一日未賣，一日仍然有利息收入，對於業主也是好事，如果銀主盤未賣，仍然有機會贖回，賣走就乜都冇，結果造成一個假象，就是有太多銀主盤賣唔出，其實背後的故事並不是樓市有問題，而是個別業主未能按時還款，物業被財務公司沒收，是個人理財不善，並不是樓市不佳。

 

 

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