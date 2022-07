etnet爆炸「性」節目預告

兩周前一個晚上,大群同聲同氣好玩得老友吃其「抗疫疲勞餐」。開始時,氣氛未炒熱,互相只禮貌地交談。

在座有經濟日報集團執行董事史秀美。食食吓,佢突然抽出一本品味畫冊,正是上周本欄介紹的沈平大師力作《線條下的香港》。打開,立時引領大家走入時光隧道,爭相來次集體回憶昔日的美麗香港。立時,人人爭相訂購,自己珍藏,再送好友。同時,也可做善事,每售出一本捐廿元俾鄰舍輔導會!

正經一番之後,酒精作用來了。當大家繼續追問etnet 下半年有乜大計時,史小姐突然眼仔一碌話:「準備拍攝一個成年人的性節目!」

etnet 掌舵人史秀美專業而前衞,決定在經濟通推出爆炸「性」新內容。

嘩!現場恍似炸彈爆發,大家紛紛七嘴八舌問內容。女的,完全冇避忌(人物包括大學高層、教授、NGO總幹事、大集團總監、電台主持),開放到小弟難眼界大開!

談論內容,包括一切與性有關的現象及知識。由男女生理結構開始,到做愛、自瀆、愛撫、射精、高潮、花式、單性戀、雙性戀……講時,雖幽默搞笑,但絕冇半點鹹濕味道。

現代女性何其開放!反之,在座男士有點窒住窒住。

史秀美開門見山:「此節目絕不猥瑣,只會開放坦率討論任何性問題,為公眾解答性疑難,故希望主持是形象健康正派,具一定知名度及擅於講解的女性。

由小童到成年人,多對性的真象一知半解,皆因難於啟齒。

講都唔信,在組織有兩位女士澎聲舉手,表示有興趣出任。一位非常美麗優雅的女教授,另一則是能言善道的電台著名女主持。

「性」節目將會具品味而高檔,故兩位女主持皆專業人士,一為教授,一為廣播人(暫時保持神秘)。

飯局結束,大家當然以為「講吓笑」啫。點知,一周之後,史秀美已在群組公布:「當晚我哋談及的大project,一周醖釀後,經濟通決定付諸行動,並得到兩大知性美女應允出任主持!」

哇哈哈,邊兩位?正是當晚舉手的K教授及A主持,原來唔係飲醉玩玩下,嚟真㗎!

成年人由兩情相悦到發生性行為,乃自然的發展,事先愈多性知識,一切愈安全。

犀利喇,原來K教授已經靜靜雞全面展開籌備工作,約大家率先參觀一間有卡士的情趣商店。

「各位,此店布局似文青書店,好elegant好健康,女店主乃學術型,對性做咗大量文化研究。此店絕不似大家印象中的低俗性商店——黑色皮鞭、面罩、SM、膠味、核突性具……Join us for a fun adventure if you are interested!」

今天的高檔情趣店,設計優雅,絕對沒有低俗、咸濕或猥瑣感覺。

嘩!簡直一呼百應,我當然彈起舉手啦。

扑鎚,下一次聚餐前就先去「性」一番!

史秀美形容:「呢個節目,肯定功德無量,為無數不懂點啟齒解決性疑難者拆牆鬆綁!」

呢個爆炸「性」節目何時面世?大約在秋季!一定要留意公布。嘻嘻,我可能會有份做嘉賓呢!