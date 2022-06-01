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01/06/2022

股神不是退休人士那杯茶

#退休 #理財 #巴郡 #派息 #巴菲特 #門檻
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　買股票賺錢，基本上有兩個「途徑」，一是股價升幅，二是派息。大家公認為股神的巴菲特，卻「違反」了當中的派息原則。無他，由巴菲特打骰的投資旗艦巴郡公司（Berkshire Hathaway）自從1964年上市至今，從來都不派息。

 

（iStock）

 

　　我的朋友Raymond去年起退休，開始買一些收息股。在他退休前已經聽過股神的大名，但他不算熱衷投資，加上沒有時間，所以一直沒有認真研究過股神這隻旗艦公司的股票。

 

　　但退休之後多了時間，他就上網看了一下巴郡這隻股票，給他發現巴郡的股票，每股竟然接近50萬美元，簡直把他嚇壞。再者，他找極也找不到巴郡的派息資料。早前我跟他碰面，便問起我這件事。我想跟大家分享一下。

 

　　「我想請教一下，巴郡的股票價格，真的是40幾50萬美元一股嗎？我沒看錯吧！」

 

　　「沒有，以5月31日的收市價計，是47.405萬美元一股，其實，她的52周高位是54.4389萬美元一股呢！」

 

　　「那豈不是要370多萬港元一股？真的是天價呢！」

 

　　「對呀！」

 

　　「即使美股是一股一股的買，但這隻股票仍然是全世界入場門檻最高的股票吧！我絕對相信，很多人都『買不起』這隻股票！」

 

　　「我沒有做過全面的研究，但相信是的。不過，我要提一句，巴郡的股票有分AB股的，你說的是A股，而巴郡的B股，股價只不過315美元一股左右！」

 

　　「對了，我正想問你，為甚麼巴郡的股票會分AB股呢？」

 

　　「這正因為股神不想把巴郡的股票拆細，所以就衍生了B股。」

 

　　「是嗎？願聞其詳。」

 

　　「股神一直堅持不將巴郡的股價拆細，去遷就小投資者，但卻願意照顧長期擁躉，因為如果每股股價升至幾十萬美元，單賣一股就等於套現幾十萬美元。如果投資者只想套現幾萬美元，那就沒有辦法了。因此，1996年時，股神同意發行另一個類別的巴郡股票，這個就是現在的B股。最初的時候，每30份B股就等於一份A股，即是等於將A股一拆三十。由於2010年時巴郡要以發行新股方式入股一家公司，因此，股神同意將當時的B股再拆細，這次是一拆五十。兩次加起來，即是現時每股巴郡的A股，等於1500股巴郡的B股。」

 

　　「原來如此！」

 

　　「第二次拆細時，每股巴郡的B股大約是70美元。現時巴郡的B股大約升至315美元，即是12年間升了接近5倍，也算不俗的投資了！不過，股神的股票不適合你這些退休人士，除了門檻高之外（以B股計，A股簡直是天文數字），也不派息呢！」

 

　　「啊，對了，我正想問，股神的巴郡公司真的不派息嗎？照道理，他這類傳統人士，應該著重派息才對呢！」（待續）

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

 

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