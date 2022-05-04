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04/05/2022

曾江：「逐漸變『白』很貴呢！」

#退休 #理財 #曾江 #老的宣言 #心理情緒 #拐仗
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  • 羅國森

    羅國森

    逾20年投資理財經驗，現職理財及退休策劃顧問，兼投資專欄作家，本來已可退休，但為了讓更多人有精彩的退休生活，現在仍然積極工作。

    我要退休

    隔周更新

　　上星期傳來，資深藝人曾江從星馬回港後，在酒店檢疫期間離世的消息，令人十分意外和惋惜。

 

　　我在社交平台看到一些曾江先生踏入87歲後接受訪問的片段，某程度上，他是實踐了自己的願望，那就是「好死」。

 

（晴報圖片）

 

　　我在兩年前的本欄中也提過，好生不如好死，《人生最大幸福是「好死」》是我其中一篇文章的標題。隨著年月的增長，我深深感受到，人生真正的幸福是自己的最後一程，能夠舒舒服服，沒有太大痛苦，也不連累家人。

 

　　曾江在訪問中說，如果晚年患上重病，例如中風，自己受苦之餘，又連累家人，如果這樣病了5年才去世是最慘的。退而求其次，病了兩星期後去世是最好的，因為足夠時間讓家人從不同地方趕來送自己最後一程。

 

　　而在曾江心目中，病一日死去就最好（但他說千祈不要撞車或墜機），因為完全沒痛苦。表面上，不能讓家人見最後一面，好像有點遺憾，但這樣，可能更能讓家人記掛著你，這也是很幸福的。

 

　　結果，我們這位影壇巨匠兼前輩，最終能以自己最渴望的情況離開人世，即是只病一天就過世，就走完他87年的人生，實在值得慶幸。

 

　　在他走之前，還去了一趟星馬，完全貫徹了他的「老的宣言」，即是能工作就繼續工作，能夠玩就繼續玩。

 

　　大家記得曾江的，除了他的電影和電視劇之外，肯定是那個播足40年的染髮廣告。那句：「馬上黑又得，逐漸變黑又得！」簡直家傳戶曉，深入民心。

 

　　他在訪問中提到，大家一定要接受自己日漸老去的事實。其實，老了也可以很靚。他更以自己的白髮為例，認為這是很美的，因為這個「染髮劑」很貴的，是打拚了幾十年才買到的。

 

　　他作為染髮劑的代言人，但自己卻不染髮，就讓自己的黑髮逐漸變白，不是有點諷刺嗎？！

 

　　曾江先生晚年患上痛風，但他仍然堅持四圍去，說要「享受」痛風的痛！他不介意用拐仗，因為用了拐仗，才可以四圍去；更不認為用拐仗代表老，反而應該從實用的角度去看拐仗，它能幫助老人家四圍去，而且，揸拐仗也可以很有型的。

 

　　曾江先生這些「老的宣言」，絕對值得退休人士參考，願他一路好走！

 

　　作者電郵：lkslo@yahoo.com

 

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