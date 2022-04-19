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19/04/2022

美通脹見頂 華刺激加速

#降準 #中國經濟 #美國通脹 #ECB #人行放水
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  • 陶冬

    陶冬

    持有美國猶他大學經濟學博士、碩士及北京外國語大學學士學位。他對亞洲地區的經濟極有研究，尤其對中國經濟的見解更爲深入。陶博士曾就1997年亞洲金融風暴及2004年中國宏觀調控等問題作出前瞻性分析和預警。陶博士過去於多家國際及知名的金融機構出任亞洲區經濟研究部及中國研究部主管，工作地點遍及中國、美國及日本，自1994年起獲派駐於香港任職。

    陶冬天下

    每周更新

　　上周的交易日被復活節縮短了，但是央行的活動清單卻是長長的。加拿大和紐西蘭央行先後加息50點，被視為美國大碼加息的前奏。美國聯儲高官繼續大談加速加息的必要性，中國人民銀行則降低了存款準備金率，歐洲央行決定政策不變，不過肢體語言上就顯得溫和慎重。

　　在聯儲不斷傳出的加息預言轟炸中，債市拋售持續著，十年期國債利率升至2.83%，為2018年12月以來的高位，而兩年期國債利率變化不大。收益率曲線重新拉闊的主要原因，是市場預計聯儲縮表時將大量賣出十年期債。股市調整較債市小，不過資金亦見流出。俄烏軍事行動升級，加上市場擔心供應短缺，布蘭特原油價格再次升上每桶110美元。歐洲央行鴿派示人，歐元跌到歐債危機時候的水準，日圓更跌至2002年以來的新低；美元匯率DXY突破100心理關口，為2002以來的巔峰（疫情觸發恐慌時，美元匯率曾有片刻的衝高）。通脹升溫，黃金價格上揚。第一輪法國總統選舉揭曉，馬克龍和勒龐入圍第二輪角逐。芬蘭和瑞典接近完成加入北約的程式。

　　美國通貨膨脹再創四十年新高。3月CPI同比上漲8.5%，核心CPI上漲6.6%，兩個數字均為四十年新高，也超出了分析員預測的中位數，但是數據細節內容中出現了部分改善，供應鏈相關的物價上漲從年初開始回落，本期繼續回落，其中二手車價格大幅下挫。住房通脹也有回穩跡象，其中租金上漲環比0.4%vs上期的0.6%。一些勞動密集型行業的物價上漲也變得溫和，餐廳價格上漲環比回落到0.3%，酒店回落到0.4%。不過，包括能源與食品的CPI則在3月份大幅上揚。汽油價格飆升18%，為2009年以來最大的單月升幅。食品通脹達到8.8%，1981年以來的最高。油價又傳導到中下遊行業，機票環比上漲了10.7%。

　　筆者相信，美國的CPI和核心CPI在3月份已經見頂，物價仍在上升之中，但是上升幅度開始趨緩。去年年初疫情所帶來的基數效應開始消失，將令通脹數字下一個臺階。去年斷裂的產業鏈和供應鏈已經大致修復。工資上漲最猛烈的階段可能已經過去，令服務業的成本壓力得到舒緩。但是美國CPI仍會在高台上徘徊，租金週期需要幾年的時間才能恢復正常，勞工市場人手短缺的問題並沒得到解決。俄烏危機之下石油價格易升難跌，能源短缺局面仍然存在。中國華東地區疫情，可能催生出新的產業鏈供應問題。所以筆者判定，見頂後的CPI依然在停留在遠遠高過聯儲政策目標的2%水平。

　　通貨膨脹見頂，並不足以改變聯儲積極加息和回收流動性的決心，聯儲候任副主席布蘭納達在她的演講中繼續大談貨幣環境正常化，繼續暗示較快地加息和縮表。很顯然，聯儲去年的緩慢反應，使它失去了如同2014年推進加息時候的空間，無法按部就班地行事。5月3-4日加息50點或更多的機會甚高，這將是FOMC 21年首次大碼加息。貨幣當局不僅要管理經濟，更要以此表達政治立場。

　　幾乎所有華爾街大行下調了美國經濟今年的GDP預測，有幾家投行更警示衰退風險，筆者深以為然。美國經濟和房地產業已經習慣於超寬鬆貨幣環境和超低利率水平。如果政策利率如布蘭納達預言的那樣年內回到中性水平（市場共識是2.4%），筆者認為美國經濟是無法承受的。美國早則在今年底，晚則明年中就可能出現衰退跡象，而CPI卻仍在3.5-4.5%水準起落，這是一個必須警覺的風險。

　　中國人民銀行在上周也做出了政策性調整，下調存款準備金率25點。降准的力度低過市場預期的50點，利率維持不變，4月份等量續作MLF。在全世界都進入貨幣政策趨緊的時候，人民銀行放鬆貨幣政策，政策宣示意義濃厚，不過動作幅度就非常審慎。央行的政策思路十分清晰，就是通過降低銀行負債成本來推低LPR報價，借此鼓勵民間投資和居民買房。

 

(iStock)

 
　　中國人民銀行此輪操作的核心節點，是銀行的中介功能。唯有銀行願意借貸，央行的政策意圖才能得以實現。然而在過去幾年，由於銀行不願在下行週期承擔風險，借貸活動並不順暢。今年年初更遇到了新的問題，哪怕銀行變得主動，實體經濟中願意接受貸款的企業卻不多，何況銀行還做了很多數位把戲。

　　從同業存單和十年期國債到期利率看，市場流動性相當充裕，央行已經做了它應該做的事情，只是流動性的傳導機制不暢通。在某種程度上，中國的貨幣政策陷入了流動性陷阱，進一步寬鬆對實體經濟的直接刺激作用不大，政府需要從其它政策發力。筆者相信，貨幣政策只是新一輪刺激措施的先頭部隊，新的進一步的措施會將逐步落實。

　　華東地區因為疫情所出現的經濟活動停滯、物流出現卡頓，對當地經濟的衝擊巨大，並順著供應鏈開始向全國經濟蔓延。在控制疫情的同時，中國政府需要採取迅速有效的措施制止過度封閉，確保交通幹線通暢，並運用更堅決的財政支出來維持經濟穩定。結構性改革是必須的，穩定經濟和市場的預期也變得越來越迫切了。

　　相對於美國聯儲的堅決鷹派和中國人民銀行的堅決鴿派，歐洲央行就顯得更溫和甚至猶豫。ECB在上周的例會上，維持政策利率在-0.5%不變，確認於第三季度結束資產購買計畫，重申在終結QE後「不久」啟動加息。這種以不變應萬變的姿態的背後是烏克蘭危機所帶來的不確定性，以及高通脹／低增長所造成的兩難。如果說語調上的新意的話，那就是行長拉加德強調增長下行的風險和通脹上行的風險一樣大，昭顯了貨幣當局對局勢不穩定性的擔憂，拉加德更用增長風險「顯著增加」來描述戰爭和能源危機構成的不確定性。關於市傳的央行暗地準備的「危機工具」是否存在，拉加德就不予證實。

　　儘管ECB維持了taper結束後不久開始加息的說法，拉加德強調政策行動取決於屆時的數據，既包括通脹數據，又包括增長數據。筆者相信，ECB首次加息會在12月發生，並在2023年再加三次，每次一碼，預期由於增長前景在短期變得模糊，ECB在未來幾個月的語境也會變得更模糊。

　　本周的重要數據不多，焦點放在中國第一季度GDP和歐元區PMI。法國第二輪總統選舉在4月24日舉行，馬克龍與勒龐的政治立場南轅北轍，選舉結果對法國政策乃至歐盟未來走向都有重大的影響。美股成分股盈利和烏克蘭局勢也需要關注。

　　本周記闡述作者對經濟、政策與市場的理解、認識，為個人觀點，並非投資建議或勸誘。

 

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