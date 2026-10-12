2026-10-12T14:15:05.000Z

《經濟通通訊社12日專訊》國際貨幣基金組織(IMF)最新《全球金融穩定報告》揭示，代幣化股票市場雖規模細小但呈現真實需求，主要追蹤美股的特斯拉(US.TSLA)、英偉達(US.NVDA)及標普500指數的代幣化產品，在365日觀察期內顯示價格傳導效應顯著。

報告顯示逾半數代幣化股票交易發生在美國常規交易時段外，反映24/7交易特性。約80%交易涉及不足1股，顯示零售投資者對碎股交易需求強勁。當傳統市場重開時，實體股票價格吸收87%至99%代幣化產品在隔夜時段的價格波動。

代幣化股票波動性較實體股票高出約1.5倍，去中心化交易所價差尤為明顯。現時整體市場規模約23億美元，Ondo Finance與Backed Finance旗下xStocks合佔逾70%份額，主要發行不涉及實股所有權的合成代幣。

美國傳統金融機構加速布局代幣化領域，紐交所正透過Blockchain.com接觸加密投資者，其母公司洲際交易所(US.ICE)與OKX合作開發24/7代幣化股票交易平台。證券代幣化平台Securitize已將輝達、蘋果(US.AAPL)及亞馬遜(US.AMZN)股票代幣化產品引入Solana區塊鏈。

IMF強調現階段系統性風險仍有限，但建議監管機構考慮為全天候交易設置熔斷機制，並加強監控與傳統市場的聯動效應。今年較早時，IMF已警告代幣化金融與穩定幣可能加劇金融危機。