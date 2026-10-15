2026-10-14T15:35:01.000Z

《經濟通通訊社14日專訊》人工智能基建公司CoreWeave(US.CRWV)債券孳息率周二(13日)一度飆升至15%，引發特斯拉(US.TSLA)行政總裁馬斯克在社交平台以「Yikes」回應。事件源於風險投資家Chamath Palihapitiya警告，人工智能產業或正形成「私人信貸泡沫」。

Palihapitiya在社交平台分享圖表顯示，CoreWeave規模12.5億美元、2032年到期的債券收益率當日觸及15%後，收市仍創14.5%新高。馬斯克隨即在其貼文下留言「Yikes」，反映對債息急升的震驚。

Palihapitiya提出核心質疑：「AI基建熱潮是否催生私人信貸泡沫？」其分析指，包括谷歌(US.GOOG)、亞馬遜(US.AMZN)、微軟(US.MSFT)等科技巨企的資本開支，將從2025年4700億美元暴增至2027年逾1.3萬億美元。

報告揭示美國直接貸款規模從2010年960億美元激增至2025年2.4萬億美元，其中科技業佔比達44%。特別值得關注的是，AI相關企業貸款平均息差僅6.2個百分點，與其他私人信貸6.1個百分點的差距微乎其微。Palihapitiya警告，此定價模式低估了AI技術變現周期過長或顛覆傳統軟件業的雙重風險。