2026-10-20T14:11:59.000Z

《經濟通通訊社20日專訊》全球金融市場周一(19日)經歷劇烈震盪，法國實施宵禁及沙特取消「沙漠達沃斯」峰會觸發避險情緒升溫。標普500期指在紐約開市前微跌，延續亞歐股市跌勢，布蘭特原油突破每桶111美元，法國10年期國債收益率飆至2002年以來新高4.94%。

亞洲市場率先受挫，韓國AI雲服務商Elice首日掛牌暴跌30%，集資規模僅1.5億美元的IPO遇冷，反映投資者對AI概念股仍持審慎態度。日經225指數跌1.3%，韓國KOSPI重挫3.73%，歐洲Stoxx 600早段跌0.34%。

儘管中東增產，油價仍逆勢上揚。沙特因胡塞武裝襲擊利雅得機場，宣布取消原定舉行的未來投資倡議峰會，高盛行政總裁所羅門、貝萊德芬克等重量級嘉賓行程告吹。上周五(16日)霍爾木茲海峽兩艘油輪遇襲事件進一步加劇供應擔憂。

法國政府周日晚(18日)對巴黎等多個城市實施宵禁，社交媒體流傳商戶遭搶掠畫面。德國商業銀行警告，法國國債收益率急升反映「全球債務危機風險正在醞釀」。米蘭同日爆發類似騷亂，歐元區債市壓力加劇。