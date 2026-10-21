2026-10-21T14:17:06.000Z

《經濟通通訊社21日專訊》美國眾議院中國問題特別委員會最新調查顯示，線上投資平台微牛(US.BULL)內部通訊紀錄顯示，該公司中國員工曾接觸美國客戶數據，與公司聲稱「數據完全存儲於美國」的說法存在矛盾。消息引發市場對中資金融科技企業數據安全性的擔憂。

委員會分析2019至2021年間微牛員工在Microsoft Teams的對話紀錄顯示，時任美國經紀業務經理Brendan Fuller與中國員工王振漢(Zhenghan Wang)曾就客戶帳戶審批進行討論。

2021年一段對話顯示，Fuller向王振漢提及某交易帳戶問題時寫道：「我們發現這些問題...仍批准帳戶」，王以簡體中文回覆「CIP=形同虛設」。CIP指美國金融業監管局要求的客戶識別計劃，對話反映中美團隊協作審批流程存在漏洞。

微牛此前聲明強調「美國客戶數據存儲於弗吉尼亞州及俄勒岡州AWS伺服器，僅限美國員工接觸敏感資料」。但委員會指出，微牛曾使用中國騰訊雲存儲部分用戶數據，且中國法律可強制企業配合政府數據調取要求。

委員會發言人表示：「所有證據均指向王振漢在中國工作期間接觸美國客戶數據」，並指微牛回應報告時作出「多項虛假聲明」。微牛則反駁委員會引用過時信息，強調現行數據保護措施經獨立驗證。

爭議持續之際，微牛周二宣布與預測市場平台Kalshi合作，向美國客戶提供加密貨幣永續合約產品。此類無到期日衍生品首階段將涵蓋主要加密貨幣，被視為拓展數字資產交易版圖的重要舉措。