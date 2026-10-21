2026-10-21T14:50:56.000Z

《經濟通通訊社21日專訊》區塊鏈代幣化股票交易在國際市場快速發展，惟遭高盛(US.GS)、微軟(US.MSFT)等美國企業集體反對。加密交易所OKX與紐交所母公司洲際交易所合作推出的代幣化證券平台OKXICE，周一(19日)公告新增7家反對企業名單。

Bitwise資產管理報告顯示，Robinhood(US.HOOD)新推出的鏈上交易網絡Robinhood Chain，代幣化股票交易額從7月5.26億美元暴增至9月113.1億美元。同期Solana鏈上代幣化股票成為增長最快資產類別，Hyperliquid永續合約中非加密資產佔比亦升至36.5%。

包括高盛、微軟、高通(US.QCOM)、卡特彼勒(US.CAT)等16家企業，反對在OKXICE平台交易其代幣化股票。此前該平台已接獲科爾威(US.CRWV)、聯合健康(US.UNH)等企業反對聲明。

市場爭議焦點在於代幣持有人是否應享有傳統股東權利。今年9月Robinhood與AMC(US.AMC)就代幣化股票投票權爆發公開爭執，引發監管關注。美國證交會上月推出創新豁免機制，允許企業反對代幣化並設30天審核期。