2026-10-21T16:43:21.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》烏克蘭對俄羅斯發動大規模無人機襲擊，重創關鍵石油基礎設施。專家分析指此舉已嚴重削弱俄羅斯作為全球第二大柴油供應國的地位，並令美國總統特朗普與俄總統普京達成的柴油出口協議瀕臨破局。

哥倫比亞大學全球能源政策中心俄油專家塔蒂亞娜·米特羅娃指出，烏軍無人機攻擊範圍與破壞力已大幅升級，導致俄國柴油出口陷入癱瘓。數據顯示，俄國9月柴油出口量按年暴減75%至14.1萬桶/日，遠低於去年同期的60.8萬桶/日。

波蘭情報機構Rochan Consulting數據顯示，烏軍7月針對俄煉油廠及相關設施的攻擊次數較1月激增近兩倍至31次。米特羅娃補充，烏軍現能深入俄境逾千英里打擊關鍵設施，例如西伯利亞鄂木斯克大型煉油廠，並鎖定更複雜的煉製設備進行破壞，此類設備修復期可長達數月。

商品研究機構Kpler分析師馬特·史密斯表示，特朗普與普京早前達成增加俄柴油出口的協議已形同虛設。按協議內容，俄方原定10月出口7.5萬桶/日、11月增至12.4萬桶/日，但米特羅娃直言此規模對全球需求而言「僅屬誤差範圍」。