2026-10-21T17:02:48.000Z

《經濟通通訊社22日專訊》貝恩公司最新《全球汽車消費者調查》顯示，中國消費者將科技配置列為購車首要考量，58%受訪者認為科技功能比價格更重要，此比例高於美國(68%首重價格)及歐洲(62%首重價格)。

貝恩合夥人指出，中國市場激烈競爭已將低價變為基本門檻，車企需透過科技差異化競爭。以今年1-8月為例，中國對意大利汽車出口量按年倍增逾2倍至20.9萬輛，對英國出口亦增86%至36.6萬輛。

調查發現逾三分一歐美消費者願嘗試新品牌，尤其關注自動駕駛技術的買家更易轉換車廠。貝恩全球汽車業務主管Stricker警告，歐洲車企數十年來依賴的品牌忠誠度優勢正在消退，中國車企出口加劇將推升歐洲市場價格戰壓力。

貝恩亞洲汽車業務主管劉姓合夥人分析，年輕歐美消費者科技接受度正向中國靠攏，西方車企需提升技術實力應對。目前中國新興車企需建立品牌認知，而傳統車廠則要強化科技配置，雙方均需在價格競爭中保持平衡。

值得注意是，大眾市場消費者普遍預期先進駕駛技術應列標配而非加價選配，此趨勢使車企難以透過科技功能直接獲利。貝恩認為，能兼顧技術升級與成本控制的車企，將在行業整合中脫穎而出。