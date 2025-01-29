展覽「A&G Boulangerie」：從麵糰到神性，透過日常食物細味當下與將來

與「全盲美術鑑賞者」白鳥先生鑑賞藝術，像川内有緒在書中探討的，看看到底甚麼是「看見」、藝術的意義何在？去過無數展覽Opening，也辦過幾次展覽，不免有種感嘆，除了噓寒問暖Catch up影Selfie，觀展者到底明白展品內容、當中涉及的技術複雜度及Artist創作主旨幾許？上星期帶著這種躊躇，獲邀看JPS Gallery 舉行的藝術聯展「A&G Boulangerie」，由視覺藝術家Afa Annfa 與食物造型師Gloria Chung 合作，重塑食物的神聖特質，在展場繞一圈後，讓人有種肅然起敬之感。

「Bread & Butter」，人人尋找，安身立命——首先想到的是，這些年來，坊間林立不少麵包店，有些衝著名人效應而來，但煮此文前一夜foodie朋友便勸誡我「試還試，XX麵包千萬不要放過夜，會出油！」放諸藝術，更貼切不過，眾生相便是法相，那就好好品嘗這個「包」容度超高的展覽吧。

「滑滑嘟嘟似豬糕咁滑，牛油（麵包）都無咁滑」——借鄭錦昌名曲，只是蛋撻換上麵包，更貼地；放眼麵包店的裝潢，佈滿無數處理過的真麵包和牛油以及仿真食物，觸目所及，那盞高不可攀的Baguette燈，彷彿在說食物不是也不應供褻玩，有時候更可「照亮」心靈；毗鄰兩組麵包版畫牆，一組用真麵包記錄Monday Blue到Saturday darkness，另一組則在木片上壓麵包氣孔做成Visual diary，說的該是女兒家心事；還有「暗房」祭壇上一尊牛油觀音，與其遙對相望、佇足麵包塔上的「觀音兵」，用餐桌上從來不是主角的牛油，還原它在西餐中的神聖地位，寄語我們也不妨Be butter，塵盡光生，照破山河萬朵，毋須等開庫，或許也能自渡渡他。

《七宗罪》4K IMAX版本最近出籠，重新感受Gluttony的惡之際，再碰上「A&G Boulangerie」，將日常食物正名化，透過展覽傳遞哲思，洞悉食材、烹調、進食、打卡與品評之間的關係，從營養到涵養，從經營生活到創作藝術，對照另一位Artist Kathleen Ryan 的「發霉生果」系列，在迎接美麗新世界的今天，After Taste頓生腐朽與輪迴的無窮奇想。

AFA ANNFA x GLORIA CHUNG: A&G Boulangerie

地點：JPS Gallery （中環士丹頓街88-90號地下）

展覽日期：即日至3月1日

從麵團到神性：藝術家分享會

日期：2月8日3-4pm（需電郵予畫廊報名）