上海灘的傳奇：走進散發歐洲古典宮廷氣韻的和平飯店，感受舊日好時光

在內地最近熱播的電視劇《繁花》中作為主要場景之一的上海和平飯店，以其經典的建築風格和厚重的歷史價值屹立黃浦江邊一百多年，曾被譽為「遠東第一樓」。1929年，作為現今和平飯店主樓的沙遜大廈在黃埔江邊落成，與最早期毗鄰的「匯中飯店」連體，合稱「華懋飯店」。這座由當時得令的芝加哥學派建築師Palmer& Turner設計，綠色銅護套屋頂，內飾乳白色意大利大理石，頂端古銅鏤花吊燈，披花崗巖石塊外套的哥特式和Art Deco相結合的設計風格酒店，通體散發著歐洲古典宮廷藝術的氣韻，她的屋頂花園也讓上海人開了眼界。1930年代，華懋飯店曾一度享有「住在此，如同住在世界中心」的美譽。

曾經給了自己充分的理由下榻和平飯店。彼時此地，落坐在爲了紀念創建者Victor Sassoon而命名的臨街咖啡廳窗邊，沉浸式地看著南京東路上人來車往，不禁思緒飛揚：以往這個座位上的客人，也會象我這樣喜歡閱讀街上的行人、觀察這個瞬息萬變的世界嗎？而那些已經泛黃的舊上海光榮歲月，開始一幕幕地在腦海中閃回。美輪美奐的飯店，自是名流巨賈雲集的舞台，往來的名流權貴，都把這裏作為社交、娛樂和下榻的首選。1911年12月25日，上海各界假座這裏集會，歡迎孫中山先生赴南京就任中華民國臨時大總統。會上孫中山提出了「革命尚未成功，同志仍需努力」的著名口號。1927年，蔣介石、宋美齡在同一地點舉行訂婚典禮。最為人津津樂道的，非美國喜劇大師查理·卓別林1936年偕《摩登時代》女主角寶蓮·高黛入住568 房，以及英國劇作家 Noel Coward 在 314 房間寫成最有名的一部戲劇《私人生活》莫屬。

令上海人開眼界的還有早在1906年，伴隨著匯中飯店的問世，「電梯」和「浴室設備」這兩樣稀罕的舶來品讓上海人的生活開始進入文明時代。抗戰時期，華懋飯店所在的整棟沙遜大廈被日軍強行接管，之後又歷經投資者沙遜家族撤資、經營困難，直至資不抵債。光陰就這樣向前滾動到1956年，沙遜大廈重新營業並正式命名為「和平飯店」。在自身歷經百般變幻的同時，這位上海灘上的老貴族也見證著十里洋場的沒落與奢華。

和平飯店是國內唯一曾連續四年獲「世界最著名飯店」殊榮的酒店，其歷經一個多世紀的榮辱興衰，仍不改骨子裏的高貴典雅。曾多次接待國內外國家元首的九霄廳等餐廳和會客室，都鑲嵌了璀燦華貴的第一代 Ren é Lalique 藝術玻璃飾品。這些上個世紀20年代陶醉了歐洲的藝術瑰寶，被Lalique 後人讚譽為「抵得上飯店的一半資產」。尤記得在一切顛倒的年代，唯有上海人的「服務態度」被口口相傳，為人稱道。作為傲立十里洋場的和平飯店，服務質素更是一脈相承，在不顯山不露水之中，處處讓人覺得貼心舒服。侍者對客人敬而不媚的得體款待，領班傲而不慢的殷勤體貼，猶可抵得上酒店的另一半資產。

華燈初上，霓虹閃爍，上海灘又開始了一個精彩的夜晚。在充滿異國情調的英式鄉村酒吧—爵士吧中，和平飯店獨有的、曾瘋魔過美國前總統卡特、列根，法國總理若斯潘......以及多國王子、國家元首們的老年爵士樂隊，這些年逾古稀的老帥哥們，以他們翩翩的風度為你奏響一個情調爵士之夜。《夜來香》、《美酒加咖啡》、《茉莉花》、《夜上海》、《Yesterday》、《友誼地久天長》……一首首三、四十年代的中外爵士流行曲，伴隨著濃郁的咖啡，懷舊的美食和雞尾酒，讓人醉倒在和平飯店的情調之夜，身心都回到舊上海的好時光。四十多年的一萬多個夜晚，老爵士樂手們用他們懷舊浪漫的老爵士樂，為上海灘續寫不朽傳奇。