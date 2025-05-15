不用到Olive Young，在香港都買到！韓國爆紅「糯米糍潔面膏」、「牛膝草凝膠精華」值得入手嗎？

早前4月櫻花季節，筆者就和兩個閨密一起到首爾旅行。三個女人的旅行少不了瘋狂購物，特別是美妝護膚品。旅行前做足功課，每樣韓國熱賣的產品都沒有買漏，打算試完再和大家分享。不過，香港作為購物天堂，沒有甚麼是買不到的。

本來想分享韓國皮膚科醫生都推薦的品牌Arencia，上星期已登陸屈臣氏，價錢比筆者在韓國買更低。既然購買它們變得更方便，那就和大家分享一下品牌兩款皇牌產品的用後感吧！

Arencia以純素、天然成分為賣點，首創的年糕洗面乳及牛膝草凝膠精華都是皇牌產品，在網上討論度很高，更經常缺貨。

筆者因應膚質入手了粉紅色的皇家玫瑰果潔面乳，含34種天然成分，有助滋潤皮膚、預防乾燥、細緻毛孔。潔面乳的質地的確很特別，軟軟的，含有微細的稻米粉幫助去角質。產品聲稱可以做卸妝膏、日常潔面劑、面部磨砂膏，無需二次清潔。

筆者使用了約一個月，暫時未覺膚質有太大改變，也不覺得毛孔有收緊；而作為卸妝膏，個人認為卸妝能力不足，只能卸除防曬或者較淡的底妝，不易脫色的唇膏和眼妝還是要用卸妝油比較好。而潔面乳是會刺激眼睛的，使用時要小心留意。

不過，潔面乳的保濕能力的確不錯。筆者第一次使用時，沒有看清楚說明就把潔面乳當作深層清潔的面膜厚敷了20分鐘，以為洗走後一定會變的很乾燥甚至敏感，但都沒有發生，可見產品成分的確很溫和。

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