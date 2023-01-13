13/01/2023
你有多久沒與伴侶親熱？中港台三地香港人性事頻率輸晒！愛侶如何重拾性趣？3個方法急升溫！點解裸睡咁有效？
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
家計會曾有研究報告比較中港台三地男女每月的性愛次數，發覺香港人的行房次數非常低！以30天為期，內地平均有5次、台灣人平均有4次，而香港人僅3.7次，而香港的出生率更屢創新低！究竟影響香港人性事頻率的原因是甚麼？居住環境？小朋友？想重燃性趣，毋須大龍鳳！今集專家Kaman和Alyson給大家多個方法，透過重新認識自己和對方的身體、建立We-time等，讓如「死灰」的性慾復燃！
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Credits
Photograph／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video／Ashley Choi, Oscar Wong, Celia Li
Video Editing／Ashley Choi
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