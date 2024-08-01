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男男女女‧「嘉」點情趣
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01/08/2024

今集講遲射！3個基本準則看高潮障礙：一個動作維持超過OO分鐘未射精要小心！哪些人會遲射精、不能射精？最差情況係點？糖尿病都有影響？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　不少男士也希望在床上表現得勇猛，認為愈持久愈好，但原來「過分持久」，也是性功能障礙之一！如果一動作維持30分鐘以上也沒有達到高潮未能射精就要小心！為何會出現性高潮障礙？食藥做手術都有影響？最嚴重情況係點？這種病患者要份外留神！此外，原來性高潮障礙也會出在女性身上，有無得解決？即聽專家分享！

 

 

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Credits

Photo／Heizel Choi

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 

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