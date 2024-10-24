瑜伽特別篇（上）：簡易拉伸動作美胸兼美背，針對辦公室久坐、寒背圓肩！3款低難度瑜伽體式：牛面式、蝗蟲式、弓式，輕鬆提升體態！

上集和大家分享過運動的好處，今集我們就請來了瑜伽導師陶陶，從都市病入手，以一些簡易拉伸動作，改善常見的寒背圓肩問題，為大家美胸兼美背！哪些動作可同時靈活脊椎和頸部？練習牛面式時，原來肩膊內旋外旋大有影響？蝗蟲式、弓式又有哪些要點？事不宜遲，今集《男男女女 嘉點情趣》為大家送上瑜伽特別篇，馬上跟陶陶學習吧！

Read more：

中醫講夏日瘦身豐胸！如何瘦身不瘦胸？公開4個穴位+1個動作幫助升Cup！難減肥、易水腫同脾肺腎有關！呢款湯水補脾補腎！哪些人不宜戒澱粉？這時段吃米飯不怕胖

中醫講減肥去水腫！瘋狂運動減慢瘦身進度？傷正氣！邊種體質不宜跑步？2款消暑去濕湯水推介：冬瓜湯加2種材料先有益！中藥Body Mask可美白去橙皮紋？

Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok