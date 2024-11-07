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男男女女‧「嘉」點情趣
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07/11/2024

更年期徵狀逐個數！潮熱未必是初期徵狀？經期變化大過X日要留神！關節酸痛、失眠都關事？改善更年期不適藥物運動幫到手？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　不少女性也會被「更年期」這三個字嚇怕！究竟更年期是否真如坊間所說般「恐怖」？未必！其實只要做好準備迎接更年期，便可以輕鬆踏入人生新階段。除了常聽到的潮熱，更年期還有哪些徵狀？經期、血量出現變化已經要留神！原來關節酸痛、失眠都關事？想改善更年期不適，藥物運動都幫到手？今集「男男女女 『嘉』點情趣」請來了Dr. Laurena羅蓮娜醫生，和大家拆解更年期的種種迷思！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

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