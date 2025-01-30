新年性趣事！瓜子提升精子質量兼活躍度、蓮子補腎固精？增加性趣食黑朱古力！為何年初一二三不宜行房？

踏入2025蛇年，先祝大家新年大吉！不說不知，兩性情趣和新年也大有關係！原來全盒中的瓜子同性福大有關係，可提升精子質量和活躍度？哪種瓜子比普通瓜子更好？蓮子有補腎固精作用，但吃糖蓮子要小心？想增加性趣，要揀黑朱古力！除了賀年食物，世界各地也有和情趣相關的新年習俗，為何年初一二三不宜行房？最講究儀式感的日本，又有怎樣的「新年活動」？事不宜遲，即聽專家分享！