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男男女女‧「嘉」點情趣
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30/01/2025

新年性趣事！瓜子提升精子質量兼活躍度、蓮子補腎固精？增加性趣食黑朱古力！為何年初一二三不宜行房？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　踏入2025蛇年，先祝大家新年大吉！不說不知，兩性情趣和新年也大有關係！原來全盒中的瓜子同性福大有關係，可提升精子質量和活躍度？哪種瓜子比普通瓜子更好？蓮子有補腎固精作用，但吃糖蓮子要小心？想增加性趣，要揀黑朱古力！除了賀年食物，世界各地也有和情趣相關的新年習俗，為何年初一二三不宜行房？最講究儀式感的日本，又有怎樣的「新年活動」？事不宜遲，即聽專家分享！

 

 

 

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