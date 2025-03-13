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男男女女‧「嘉」點情趣
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13/03/2025

私人律師拆解離婚迷思！離婚前要三思、父母≠夫妻關係？如何證明自身經濟狀況？婚外情並非唯一離婚原因

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　隆重介紹！今集「男男女女 嘉點情趣」請來了重量級嘉賓：「家破人亡事務所」私人律師Alfred Ip！法庭一年處理二萬多宗離婚案，究竟當中的實際程序、雙方要考慮的注意點是甚麼？「父母」不等於「夫妻」？原來婚外情並非離婚的唯一原因？如果妥善處理關係，才能減輕對子女的影響？種種關於離婚的迷思，立即由Alfred拆解！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

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