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男男女女‧「嘉」點情趣
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20/03/2025

離婚官司可打足5年？法庭點處理？婚前協議有用嗎？私人律師：要先看2個條件！

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　上集聽過Alfred和我們分享各種關於離婚的迷思，相信大家都想了解更多！常說「清官難審家庭事」，究竟在庭上，法官如何處理離婚案件？複雜的離婚官司，可打足4至5年？「婚前協議」又是甚麼一回事？是否簽過就必定要履行？事不宜遲，再次請來「家破人亡事務所」私人律師Alfred Ip拆解！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

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