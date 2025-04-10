10/04/2025
私家偵探分享行業趣聞：全女班偵探社查案靠腦力！為查案上天下海樣樣齊？女性出軌做得更絕情
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman
健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。
男男女女‧「嘉」點情趣
逢周五更新
另一半有古怪，你會自行調查，還是像電視劇般找來私家偵探？今集「男男女女 嘉點情趣」邀請了宏智女偵探創辦人文顯楠Philic，和我們分享私家偵探行業趣聞！全女班偵探社和普通偵探社有何分別？一般私家偵探有甚麼日常工作？上天下海樣樣齊？原來女人出軌比男人更絕情？事不宜遲，有請Philic分享！
Read more：
離婚官司可打足5年？法庭點處理？婚前協議有用嗎？私人律師：要先看2個條件！
私人律師拆解離婚迷思！離婚前要三思、父母≠夫妻關係？如何證明自身經濟狀況？婚外情並非唯一離婚原因
Credits
Photo／Celia Li
Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li
Editing／Crystal Kwok
etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項► 查看詳情