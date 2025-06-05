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男男女女‧「嘉」點情趣
Sex Tips Love Philosophy Her Secret

05/06/2025

情趣用品店主出書為客人解憂！未婚夫有多個SP、點Quit有毒關係？難忘中年夫婦客人？

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  • 侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    侯嘉明 Alyson、 利嘉敏 Kaman

    健康知「性」節目，由資深電台節目主持侯嘉明及大學教授兼作家利嘉敏主持，跟大家以客觀、開放角度談性、談愛、談情談趣；探討兩性之間最有趣、最平常、卻最羞於啓齒的話題，必定令你大有共鳴、會心微笑。

    男男女女‧「嘉」點情趣

    逢周五更新

　　今集「男男女女 嘉點情趣」再次邀來大家熟悉的面孔 —— 身兼性教育工作者的情趣用品店SALLYCOCO創辦人Vera！在即將出版的新書《解憂情趣店》中，Vera記錄了在經營情趣店時，所遇到的不同人與事。從愛情、性愛到親密關係，這些客人如何讓Vera也有所成長？今集節目，率先為大家送上兩個小故事！

 

 

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Credits

Photo／Celia Li

Video／Crystal Kwok, Heizel Choi, Celia Li

Editing／Crystal Kwok

 

 

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