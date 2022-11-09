09/11/2022
大阪一日遊：大阪周遊卡使用攻略，既詳盡性價比又高的懶人包
夏月
夏月
春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。
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身邊不少朋友都買了機票，這個時候當然要計劃行程，所以今天筆者要跟大家介紹一個利用「大阪周遊卡」（Osaka Amazing Pass）的行程懶人包。
一卡在手，大阪通行
使用大阪周遊卡真的很方便，因為一張卡便可以同時滿足觀光和交通的需要。
官網：https://www.osp.osaka-info.jp/cht/
觀光方面，持有大阪周遊卡可免費參觀40多個景點，和可享有15多個景點設施、一些餐廳及商店的折扣優惠。
交通方面，持有大阪周遊卡可以無限次乘搭大阪市內地下鐵Osaka Metro和大阪巴士City Bus，1日券還可以乘搭大阪市區的阪急、阪神、京阪、近鐵和南海電鐵。
大阪周遊卡分為1日券（2,800円，約HK$154）及2日券（3,600円，約HK$198），1日券有效期限為當日一整天，2日券有效期限為連續兩天，大家要注意計法並非開始使用後的24／48小時。
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