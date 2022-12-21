跟日本人過聖誕：必看「大阪・光之饗宴」多彩絢爛燈飾和必吃◯◯◯

日本跟香港一樣，11月中旬起無論街道、商場、景點、主題樂園等都開始有濃厚的聖誕節氣氛，當中有不少特式的聖誕燈飾。不過，跟香港不一樣的是日本人是沒有聖誕節公眾假期。若果大家有機會在大阪過聖誕節，可以去欣賞曾獲世界紀錄的御堂筋燈飾，還要入鄉隨俗，跟日本人一起吃應節食品。是甚麼應節食品？先賣個關子，大家記得看到文末就會揭曉答案。

大阪・光之饗宴 2022

「大阪・光之饗宴」是日本大阪自2013年起每年在冬季舉行的燈飾活動，是一年一度的盛事，多個地區都會有七彩炫目燈飾，令大阪的夜晚變得既夢幻又浪漫，今年歷經了疫情燈飾活動更以希望之光為主題，大家一定要去感受一下。

「大阪・光之饗宴」主要分為三部分，「御堂筋彩燈 2022」（御堂筋イルミネーション2022）、「OSAKA 光之文藝復興 2022」（OSAKA光のルネサンス2022）和各地區之聖誕點燈活動。

詳情：「大阪・光之饗宴」官網

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