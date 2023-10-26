Travel & Dining
Fly with Luna
travel Food Map Wine Recipe

26/10/2023

京都茶道體驗！於三百年老字號茶舗，穿著和服品嘗旨味玉露、濃厚抹茶、特色煎茶

#日本 #旅遊 #抹茶 #京都 #travel #茶道 #旅行 #和菓子 #和服 #煎茶 #玉露 #一保堂茶舗 喫茶室 嘉木 #茶室品
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • 夏月

    夏月

    春有百花秋有月， 夏有涼風冬有雪； 若無閒事掛心頭， 便是人間好時節。東有日韓西有印， 南有泰越北有俄； 若無機票在手上， 便是寫稿好時節。

    Fly with Luna

    逢周三更新

　　下星期便是萬聖節，大家會否扮鬼扮馬去慶祝？筆者一向都沒有趁這個熱鬧，不過，那年在京都體驗穿和服是十月下旬，恰巧途經商場設有萬聖節佈置，或者都算是扮成日本娃娃應節一下。

 

Read more：京都名勝！世界文化遺產二條城：穿上和服漫步天皇別墅，穿梭於四季佳宜的古城景緻

 

筆者嘗試投入萬聖節的氛圍，裝出一副冷酷的模樣，把玩頭骨道具，夠驚悚吧！

 

　　說回正題，筆者除了推薦大家穿上和服漫步京都古城，也推薦大家配合優雅的和服可以去茶室品茶，一邊品嘗美味的抹茶與和菓子，一邊體驗日本傳統茶道文化，所以今次筆者跟大家介紹的便是「一保堂茶舗 喫茶室 嘉木」。

 

一保堂的本店

 

　　近江人渡邊里平於1717年在京都創立了「大宮」，最初是售賣茶葉和陶器，到江戶時代末期，貴族山階宮勉勵他們「一心保茶」（茶、一つを保つように），專心做好一杯茶，故賜命號「一保堂」，那份初心就堅持至今有三百多年歷史了。

 

一保堂本店的售賣區（圖片取自官網）

 

　　本店於1864年遭大火燒毀，在現址重建至今也有過百年歷史。穿過夏天是白色，冬天是啡色的暖簾，便踏入古色古香的老店，毛筆書寫的價目表、裝茶葉的陶瓷器皿等裝潢擺設都充滿懷舊氣息。大家既可以一邊參觀，也可以一邊挑選手信。

 

一保堂本店的喫茶室「嘉木」（圖片取自官網）

 

　　售賣區右側是喫茶室「嘉木」，吧台和餐桌共提供約40個座位，讓客人在寧靜舒適的環境中休閒地享受品茶時光。一保堂本店的二樓還設有茶道教室，提供認識茶的魅力和學習如何泡茶的課堂。

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

etnet財經‧生活app，一app在手，天下暢遊！► 立即下載

我要回應
更多Fly with Luna文章

You May Also Like

#日本 #旅遊 #抹茶 #京都 #travel #茶道 #旅行 #和菓子 #和服 #煎茶 #玉露 #一保堂茶舗 喫茶室 嘉木 #茶室品
More on Travel & Dining

Travel, Eat, Sleep, Repeat
DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
travelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【限時獎賞】申請《串流版IQ》贏取高達$300獎賞

etnet定存息率比較神器！幫你搵邊間銀行最高息

【etnet chill賞你】「Realising Our New Central Harbourfront x AI 企劃」 星級禮遇

etnet.com.hk