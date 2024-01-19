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「世」界味覺之旅
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19/01/2024

澳門美食 | 澳門威尼斯人精緻江南菜！無菌花雕醉膏蟹、清湯魚茸蓮蓬、東坡小牛肉、大白兔糖風味現做豆花，吃出細膩巧手

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  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

Photo: 由作者提供

　　對上一次到訪澳門，原來很想返香港前試一試去年米芝新一星、位於澳門倫敦人主打江南菜的「淮揚曉宴」，可惜餐廳只做晚市，而當日要坐下午四點船回去，唯有留待下次再試，不過已經挑起了想吃江南菜的慾望，於是便想起不少食友都稱讚過位於澳門威尼斯人，同樣供應江南美食的「醉江南」水準十分不俗，而且餐廳午市都有營業，於是便安排了來這裡吃午飯。

 

 

　　「醉江南」由明星級廚師梁子庚主理，梁師傅於香港出生，之後到新加坡鍛練出一身好廚功，獲獎無數的他曾經參與電視節目《舌尖上的中國》，並於中國版《頂級廚師》節目中連續擔任評審一職。梁師傅擅長以優質食材加入突破傳統框框的烹調技巧，為客人炮製出一道接一道的佳餚美饌。

 

 

　　一步踏進餐廳，先被無數的吊掛燈飾吸引，襯托木製的窗戶柵欄牆身間隔，散發淡淡的古樸味道，加上有琴師現場演奏古箏，讓用餐空間充滿著濃濃的江南情懷，安坐其中，倍感舒適愜意。

 

 

 

　　是日只有兩個人，加上之前一天已經吃了兩頓豐富大餐，於是只簡單點了幾款梁師傅的精緻菜式品嘗，有些大分量菜式如八寶葫蘆鴨、上海紅燒肉、金元寶富貴雞、蟹粉蟹肉撈飯等等的招牌菜，要等到下一次人多吃飯時再試。

 

　　先來前菜 無菌花雕醉膏蟹 (MOP575)，顏色呈鮮艷橙黃色的醬油蟹，看見已見怦然心動，一口吃下，蟹膏的鮮味混和了花雕的酒香，完美攻陷了舌頭上的味蕾。身邊有些朋友怕吃生蟹，原因是驚吃到菌，不過梁師傅的出品絕對可以放心，原因是餐廳的生蟹全部都經過低溫殺菌處理，務求讓客人吃得開心又安心。

 

 

　　之後來了一份 香麻炸脆鱔 (MOP165)，用上肥美的大鱔以滾油炸脆，吃時香口之餘又不覺油膩，灑上芝麻同吃，口感層次立即加倍提升。

 

 

下一頁：更多精彩美食

 

 

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