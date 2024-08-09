Travel & Dining
「世」界味覺之旅
Travel Food Map Wine Recipe

09/08/2024

中環大館新開印度餐廳！皇室格調 x 米芝蓮名廚主理：印度烤芝士、天多利烤雞、香煎羊肉餅、蓮藕葉烤原條白鯧魚，重新呈現印度土邦宮廷菜

#Dining #飲食 #印度菜 #Fine Dining #Food Map #美食地圖 #印度宮廷菜 #羊肉餅 #咖喱角 #軟芝士 #白鯧魚 #慢煮羊膝印度香米飯 #印度咖喱 #天多尼 #Prince and the Peacock #中環 #大館 #食家精選 #米芝蓮廚師
  • 加入最愛專欄
  • 收藏文章

  • Saii Lee

    Saii Lee

    用相機拍下美食的姿態，用文字記錄食物的味道，兩者合二為一，和大家分享一段接一段的味覺之旅。

    「世」界味覺之旅

    逢星期四或星期五更新

　　最近到訪了一間開業不久由星級廚師主理的印度餐廳，說的是位於大館中央裁判司署二樓的Prince and the Peacock，餐廳主旨希望把印度土邦宮廷菜式重新呈現，務求為客人展示出豐富多樣的美食文化，一切來得太期待。

 

 

　　Prince and the Peacock由米芝蓮星級名廚Palash Mitra主理，憑藉他對印度飲食文化的充分了解，配合深厚的廚藝，成功帶領廚師團隊為客人炮製出一道接一道的南亞佳餚美饌。

 

 

　　一步踏進餐廳，立即被充滿印度皇室格調的用餐空間吸引，原來室內設計出自著名設計師Joyce Wang的手筆，用上一系列傳統印度皇室色調營造優雅華麗的用餐環境，安坐其中，感覺特別悠閒舒適。

 

 

　　KHUSHAMDEED – 晚餐先由五款餐前小吃開始，每一款都精緻美味，當中最愛鯡魚印度丸子和加入了扁豆、酸奶製作的小食，前者香口惹味，後者清新開胃。

 

 

　　PATTI SAMOSA – 之後來了一款傳統印度前菜咖喱角，Chef Palash用上香辣雞肉、浦那洋葱和咖喱葉來做餡料，炸至金黃酥脆，簡單地俘虜了我們的味蕾。

 

 

下一頁：更多精彩印度菜式—香烤軟芝士、香辣虎蝦、天多利烤雞、香煎羊肉餅

 

 

 《經濟通》所刊的署名及／或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【你點睇】哈馬斯領袖被暗殺伊朗稱必須懲罰以色列，你認為中東局勢會否升級？► 立即投票

我要回應
You May Also Like
#Dining #飲食 #印度菜 #Fine Dining #Food Map #美食地圖 #印度宮廷菜 #羊肉餅 #咖喱角 #軟芝士 #白鯧魚 #慢煮羊膝印度香米飯 #印度咖喱 #天多尼 #Prince and the Peacock #中環 #大館 #食家精選 #米芝蓮廚師
More on Travel & Dining

放大顯示
名廚食譜
Luxury Watch Trends for 2024

DIVA Channel
  • 生活
  • DIVA
  • 健康好人生
Fashion NewsTrending ItemsMix & MatchCelebrity StyleShopping GuideBrand Story
Editors PickHealth & FitnessMakeup TrendsSkin & Body CareInner Beauty
Sex TipsLove PhilosophyHer Secret
WatchJewelryRed Carpet Starlight
Art & CultureReadingMovie & DramaHome IdeaLiving Tech
TravelFood MapWineRecipe
產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【30週年連環賞】同行．感謝禮：送你HK$30現金券

如何分辨問米是否真實？通靈問事用什麼工具都可以？靈靈法即場示範通靈！

etnet榮獲HKEX Awards 2023 「最佳證券數據供應商」大獎

etnet.com.hk