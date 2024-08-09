中環大館新開印度餐廳！皇室格調 x 米芝蓮名廚主理：印度烤芝士、天多利烤雞、香煎羊肉餅、蓮藕葉烤原條白鯧魚，重新呈現印度土邦宮廷菜

最近到訪了一間開業不久由星級廚師主理的印度餐廳，說的是位於大館中央裁判司署二樓的Prince and the Peacock，餐廳主旨希望把印度土邦宮廷菜式重新呈現，務求為客人展示出豐富多樣的美食文化，一切來得太期待。

Prince and the Peacock由米芝蓮星級名廚Palash Mitra主理，憑藉他對印度飲食文化的充分了解，配合深厚的廚藝，成功帶領廚師團隊為客人炮製出一道接一道的南亞佳餚美饌。

一步踏進餐廳，立即被充滿印度皇室格調的用餐空間吸引，原來室內設計出自著名設計師Joyce Wang的手筆，用上一系列傳統印度皇室色調營造優雅華麗的用餐環境，安坐其中，感覺特別悠閒舒適。

KHUSHAMDEED – 晚餐先由五款餐前小吃開始，每一款都精緻美味，當中最愛鯡魚印度丸子和加入了扁豆、酸奶製作的小食，前者香口惹味，後者清新開胃。

PATTI SAMOSA – 之後來了一款傳統印度前菜咖喱角，Chef Palash用上香辣雞肉、浦那洋葱和咖喱葉來做餡料，炸至金黃酥脆，簡單地俘虜了我們的味蕾。

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