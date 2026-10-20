20/10/2026 10:37

《匯海威言－毛偉廉》債息支出破頂，加劇美國財政壓力，本周聚焦長債拍賣反應

《匯海威言》美國財政部於上周五（16日）公布2026財政年度（2025年10月1日至2026年9月30日）的聯邦預算赤字報告，顯示全年預算赤字接近2萬億美元，創下2021年以來的新高。關於債息支出，報告所載數據如下：



2026財年債務利息總支出為1.36萬億美元，2025財年總利息支出則為1.22萬億美元；債務利息總支出按年增長12%，創下歷史新高，約相當於當年財政收入的四分之一。平均而言，美國政府每日須為此支付約37億美元利息。



筆者認為，美國債務及財赤問題不斷惡化，且完全沒打算減債減開支。市場去年對這些數字上升表現麻木，到現在轉為提升警覺性。自2025年度財政報告在該年10月公布後，全球央行的黃金儲備份額已超越了美元資產；在新的2026年度報告公布後，顯示利息支出進一步遞增，加深了市場對美國財政部以新債償還舊債能力的擔憂。為了避險，不排除更多央行未來將加快增持黃金儲備，對黃金中長線看漲的看法，更加鞏固了長線看漲的基本因素。



*本周市場焦點*



本周美國並無重大數據公布，亦無重要官員講話，焦點將落在香港時間周四（22日）凌晨1時美國財政部拍賣20年期國債，上次中標收益率為5.42%。市場關注的是，這次長債拍賣的中標收益率能否低於當時二級市場的收益率，目前約5.523%。



回顧10月8日及9日，美國分別拍賣10年期及30年期國債，中標收益率均低於當時二級市場，反映即使收益率低於二級市場，投資者仍願意承接，顯示美長債需求仍在，暫時緩解了供求失衡的恐慌，市場視之為拍賣反應理想，帶動美債息及美元回落，黃金及非美貨幣因而得以反彈。因此，本周四應密切留意20年期國債拍賣的反應。



預計在周四長債拍賣前，金價將於4225至4066美元區間上落，該區間已維持15個交易日。目前金價升勢仍受制於12月加息機率高企，據FedWatch顯示，美國聯儲局12月加息0.25厘的機率仍高企在75%，油價高企，依然是支持12月加息的主因，霍爾木茲海峽一日未能全面通航，油價及通脹難以回落。



*金價技術分析*



金價以目前約4163美元來看，價格明顯處於100日及200日移動平均線之下，中期與長期均線均構成上方的技術阻力。其中，100日均線（約4239美元）是近期觀察金價能否扭轉短期弱勢的第一道重要阻力，而200日均線（約4530美元）則遠高於現價，反映金價自高位回落後，短期走勢仍然偏弱，但長線看漲的看法不變。



*本文撰於2026年10月20日上午9時50分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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