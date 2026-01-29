29/01/2026 08:45

《經濟通通訊社29日專訊》據《路透》消息，美國眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾(John Moolenaar)在致美國商務部的信中表示，美國芯片製造商英偉達(US.NVDA)曾協助中國企業DeepSeek完善人工智能(AI)模型，這些模型後來被中國軍隊使用。DeepSeek去年初推出一系列AI模型震驚市場，這些模型在有限算力下研發，卻可媲美美國最優秀的產品。這引發華盛頓的擔憂，即美國限制向中國出售高性能計算芯片，中國仍可能在AI領域迎頭趕上美國。穆勒納爾在致商務部長盧特尼克的信中指出，委員會從英偉達獲取的文件顯示，該成果是在英偉達提供大量技術支持後取得的。穆勒納爾寫道：「根據英偉達記錄，其技術開發人員通過『算法、框架與硬件的優化協同設計』，幫助DeepSeek實現重大訓練效率提升。內部報告宣稱『DeepSeek-V3僅需278.8萬H800 GPU小時即可完成全模型訓練』--這低於美國開發者訓練前沿規模模型所需的常規時長。」相關文件記錄了英偉達2024年的業務活動。不過穆勒納爾亦指，在英偉達為DeepSeek提供技術支持時，沒有任何公開跡象表明該技術被中國軍方使用。穆勒納爾表示，英偉達據此將DeepSeek視為合法商業合作夥伴，提供標準技術支持。英偉達H800芯片專為中國市場設計，在2023年受美國出口管制前已在當地銷售。《路透》去年報道稱，美國官員認為DeepSeek正在協助中國軍方。穆勒納爾強調：「如果就連全球市值最高的企業也無法排除產品售予（中國）實體後被軍方使用的可能性，則必須實施嚴格的許可限制與執法措施，防止此類承諾淪為表面形式。」(ry)