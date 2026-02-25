25/02/2026 07:55

《國金頭條》Anthropic出手緩解AI之憂，美股反彈道指漲370點

《經濟通通訊社25日專訊》美股三大指數周二（24日）全線高收，主要由科技股買盤帶動，成功扭轉前一日因特朗普關稅政策及AI恐慌引發的跌市。



道指收市升370.44點，或0.76%，報49174.5點；標普500指數升52.32點，或0.77%，報6890.07點；納指升236.41點，或1.04%，報22863.68點。



人工智能初創企業Anthropic PBC宣布，將其Claude聊天機器人的觸角延伸至新領域和軟件及服務業構建合作關係，資金重新湧入科技板塊。



市場亦密切觀望美國總統特朗普國情咨文演講中對貿易政策的進一步闡述。此外，部分聯儲局官員呼籲暫停減息，同樣成為左右市場短期資金部署的關鍵因素。



AMD(US.AMD)股價單日飆升8.8%，主要受公司與Meta達成一項高達600億美元的五年期戰略協議推升。家得寶(US.HD)股價升約2%，亦為道指帶來強大支撐。



而前一交易日因AI憂慮而下挫的IBM(US.IBM)亦反彈2.7%。特斯拉(US.TSLA)收市升2.4%，蘋果(US.AAPL)升2.2%，微軟(US.MSFT)升1.2%，亞馬遜(US.AMZN)升1.6%。



經濟數據方面，在截至2月7日的一周內，ADP小非農職位增加12750個，創下自2025年11月底以來的單周最大增幅，並連續第四周錄得增長。數據為即將公布的2月份非農就業報告注入強心針 。



*黃金結束四個交易日升勢*



現貨黃金及紐約期金終結連續四個交易日升勢，現貨金報每盎司51768美元，跌幅約1.13%。紐約期同步回軟，最新報每盎司5179美元，下跌0.9%。



美匯指數正重拾上升動力，徘徊於97.8至98區間，日內報97.85，升約0.16%。美元兌日圓展現上漲動能，匯價一度攀升至156.27水平，單日升幅約0.7%。歐元兌美元維持在1.17至1.18區間窄幅上落，日內報1.177，跌0.06%。



國際油價周二小幅向上，整體仍維持近六個月高位。紐約期油報每桶66.47美元，升0.2%；布蘭特期油報每桶71.39美元，微升0.3%。(jf)