15/09/2026 15:05

摘要 免責聲明 本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。 ▷ 思博瑞投資估計美聯儲9月加息機率接近60%

▷ 美國8月CPI按月升0.29% 核心通脹率2.5%

▷ 聯儲局近期政策訊息趨向鷹派

《經濟通通訊社15日專訊》思博瑞投資管理固定收益團隊投資組合經理Rushabh Amin表示，儘管利率市場目前已計入聯儲局在9月加息的較高機率，但隨著經濟數據及宏觀形勢不斷變化，市場預期仍相當反覆。*料加息機率較接近60%*該行對加息的把握低於目前市場定價所反映的程度，估計加息機率較接近60%。而近期數據整體上支持金融狀況進一步收緊的判斷，但仍不能排除結果意外偏鴿的可能。聯儲局近期的政策訊息略趨鷹派，但聯儲局主席沃什在Jackson Hole年會上的言論，與6月聯邦公開市場委員會會議後發出的政策訊息大致一致。Rushabh Amin認為，通脹形勢的最新變化亦略為偏向鷹派。美國8月消費物價指數按月上升0.29%，高於市場預期的0.2%，整體通脹率升至3.35%，核心通脹率則為2.5%。今次CPI數據對聯儲局首選的通脹指標，即核心個人消費開支物價指數的指示作用有限，但數據高於預期，進一步支持該行的看法，即將利率維持不變直至年底的難度已經增加。*通脹廣度偏高，利率或維持高位*該行關注的不僅是通脹水平，亦包括通脹的廣度和持續性。通脹廣度仍然偏高，目前超過一半的PCE分項以年率計升逾3%，沃什近日亦特別強調這項指標。住房通脹繼續推動通脹降溫，而能源價格仍是相關分項波動的重要來源。除通脹外，經濟增長及勞工市場數據亦持續展現韌性，聯邦公開市場委員會並指出，就業狀況繼續改善。金融市場近月的定價亦已出現明顯調整，商品價格上升及收益率走高，令金融狀況進一步收緊。美債收益率曲線各期限的收益率明顯單向上升，反映市場愈來愈相信，利率可能需要在高位維持更長時間。整體而言，該行認為聯儲局面對的政策環境正日趨棘手。在經濟增長較穩健、通脹較為頑固的同時，財政政策的不確定性亦有所增加，財政紀律也受到更多質疑。這意味貨幣政策可能受到較以往周期更大的制約。若不存在財政方面的憂慮，按照目前的經濟增長預期，美債收益率曲線中段的收益率看來已逐步接近合理水平。因此，除非宏觀經濟前景出現重大轉變，否則相關收益率大幅重新定價的空間有限。(hp)