18/09/2026 10:11

【中東戰火】中方反對安理會強推恢復對伊朗制裁

《經濟通通訊社18日專訊》中國常駐聯合國代表傅聰周四（17日）在安理會，就伊朗制裁委員會專家小組授權延期決議草案投票後發言，表示中方反對在安理會強行恢復對伊朗制裁。常任理事國俄羅斯和中國對決議草案投了反對票，決議草案被否決。



傅聰表示，情況愈動盪，安理會愈要展現領導力，以負責任態度採取行動，避免雙重標準、政治操弄、施壓對抗。



他說，安理會去年已終止審議伊朗核問題，但安理會強行恢復對伊朗制裁、提出明顯具有爭議的決議草案，只會損害安理會團結和信譽，為外交努力製造障礙。中方對此堅決反對。



傅聰表示，國際社會包括安理會的當務之急是推動當事人保持冷靜克制，停止使用武力或以武力相威脅，緩和緊張局勢，積極為當事方恢復落實停火、重返談判、達成和平協議創造必要條件。軍事手段和制裁施壓無助於解決問題，只會加劇緊張。(rc)