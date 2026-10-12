12/10/2026 13:24

《建視角－陳亞雷》數字資產：美證監試行股票上鏈，比特幣三季度強勢反彈

《建視角》在過去的第三季度，要選一個表現最好的大類資產，比特幣這個另類資產必須是一個強有力的候選人。比特幣從7月初的58566美元的低點，強勢反彈到目前的81000美元左右，漲幅約40%。數字及加密資產市場氣氛回暖，背後的推手之一便是主要市場的監管環境演變，其中就包括美國SEC最近宣布的股票代幣化鏈上交易試行方案。



今年9月17日，美國證券監管機構SEC宣布了一個「創新豁免」，即代幣化股票交易場所(TSV)不被認為是「證券交易所」。在美國，如果要成為股票交易所，必須向SEC申請，同時必須達到資本金，董事會獨立性等各種限制條件，經過數年的審批才可開展業務。有了這個豁免，目前的加密交易所只需要經過30天的公示並通知SEC即可開始交易股票代幣的交易。



SEC規定，試行方案中的股票代幣在分紅，投票等權利上與底層股票完全同權，而且無需進行整股買賣，可以將每股分割持有。由於是鏈上交易，投資者可以用個人錢包和私鑰存放代幣化股票，而無需使用券商的托管帳戶，且可以實現7x24全時段交易。這些規定對於投資者，特別是美國以外的投資者和中小投資者更為有利。主要的限制則包括代幣化交易場所必須是美國公司，且股票代幣化必須獲得股票發行人（上市公司）的確認，上市公司有權反對自己的股票被代幣化。



當然，雖然監管部門為股票代幣化交易開了綠燈，但作為一個交易所，最重要的還是人貨兩旺。貨的方面，只要上市公司不反對，任何股票都可以代幣化，交易種類不會少。關鍵因素還是在投資人。目前，SEC對代幣化股票交易設立了兩個成交量限制，對於高流動性的成分股，ETF等股票，代幣化股票日交易量不能超過該股上個月日均交易量的0.25%，對於其他股票，代幣化交易不能超過上月日均的2.5%。我們認為，這個交易量的限制將會極大的限制大型機構投資人對代幣化股票的需求，而可能吸引一些長尾的散戶個人投資人。在目前的限制下，能否吸引足夠的散戶形成足夠的流動性，將會是代幣化股票交易能否形成氣候的主要因素。



SEC「創新豁免」的公布，直接獲益的主要有三個方面：一是鏈上交易所，這些公司將有望很快開展代幣化股票交易，與傳統股票交易所形成一定的競爭；二是能提供流動性和訂單的交易方，包括一些網絡券商，其中的一些也已經早就在代幣化股票交易方面有所布局；三是鏈上交易設施和通道公司，包括區塊鏈技術服務商，穩定幣公司等。在這三個領域都已經有較大的上市公司，值得投資者關注。《建銀國際研究團隊主管 陳亞雷》



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