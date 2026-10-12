12/10/2026 08:31

【中東戰火】胡塞武裝連襲沙特機場及能源設施釀最少13死，沙特空襲也門，美考慮加入沙特軍事行動

《經濟通通訊社12日專訊》中東局勢在周末期間急劇變化，沙特阿拉伯首都利雅德的機場及能源設施，在周六及周日（10日及11日）連續兩天接連受襲。也門胡塞武裝承認施襲，稱是對「沙特侵略」的回應。國際油價曾上漲至每桶105美元以上。



在周六，利雅得的哈立德國王國際機場遇襲，造成12人死亡、300多人受傷。周日該機場再度遇襲，有不明導彈擊中機場4號客運大樓，最少1死11傷。防空系統在機場附近攔截並摧毁一枚導彈。



沙特東部城市達曼的法赫德國王國際機場亦連續兩天遭到攻擊，當局正評估損失。



胡塞武裝亦稱，襲擊了沙特阿美石油公司在東部的兩個能源設施，引發火災。



沙特作出反擊，派出戰機對也門首都薩那和多個省份發動逾120次空襲。



美國總統特朗普表示，美國可能考慮加入沙特主導的軍事行動，並改口稱不排除會在中期選舉前攻擊伊朗。(yc)