12/10/2026 14:53

【中期選舉】高盛報告：民主黨奪參眾兩院機率達65%，美銀美林：若成真恐致美股跌超10%，美元走弱

《經濟通通訊社12日專訊》現時距離11月3日美國中期選舉僅3星期，共和黨選情不容樂觀。高盛發表的《美國選舉監控》報告指出，民主黨在中期選舉奪得參眾兩院的機率升至65%，高於一個月前的52%。美銀美林策略師警告，若民主黨成功奪參眾兩院，可能引發重大風險規避情景，美股或跌超10%，美元走弱，債券孳息率下降。



共和黨保住眾議院多數黨地位的機率則降至10%以下。參議院方面，預測市場反映機率達65%。



高盛分析師Alec Phillips和Abhay Duggirala在報告中指出，民主黨支持度與美國零售汽油價格走勢呈現明顯關聯。汽油價格上漲，民主黨的領先優勢也擴大。



報告數據顯示，美國汽油價格從2026年初每加侖約3美元升至春季的近5美元，夏季回落至約4美元後，近期又再漲。同期，民主黨在普通選票的領先優勢，從約5個百分點擴大至接近9個百分點。



報告亦指出，通脹和經濟是選民最關注的兩大議題。而美國總統特朗普在這兩項議題上的淨支持率都處於負值，如通脹方面淨支持率約為-48，經濟方面淨支持率約為-33，反映其政策普遍不獲受訪選民認同。(yc)