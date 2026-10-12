12/10/2026 13:06

普徠仕調查：近六成受訪者認為需要超過500萬元儲蓄及投資才能安心退休

《經濟通通訊社12日專訊》普徠仕(T.RowePrice)一項調查顯示，近六成受訪者認為，需要超過500萬元的儲蓄及投資，才能安心退休；當中22%更認為所需金額超過1000萬元。



Al亦可能令退休資金目標更難規劃。44%受訪者表示，考慮到AI可能對工作、收人及退休安排帶來的影響，他們認為需要準備更多退休資金。然而，若AI令其工作、收人或退休安排出現變化，只有21%認為自己已有充分或相當充分的財務準備，足以繼續朝理想退休目標邁進。退休規劃方面的缺口同樣明顯，懂15%受訪者已制定全面的退休計劃，並會定期檢視。



面對AI可能帶來的不確定性，受訪者目前最常見的財務應對仍集中於短期需要。43%表示已建立或增加應急儲蓄，相比之下，只有28%曾檢視或調整其退休投資組合。



這種偏重短期的財務部署，與受訪者重視的長期退休投資需要之間存在落差：40%將抗通脹列為退休投資方案最重要的特點之一，另有相若比例(39%)重視長期增長。



普徠仕大中華區分銷業務主管陳偉文表示，退休不再只是一個特定時間點，而是一個逐步過渡的歷程。AI令這個過程再添一層不確定性，既可能讓部分人延長職業生涯或採取更靈活的工作方式，亦可能促使另一些人提升技能、減少工時，或重新考慮退休時間，並指其調查反映，港人在AI時代需要思考的不再只「退休需要多少存款」，而是財務計劃能否配合不同的退休方式和過渡安排。



普徠仕環球投資方案策略師兼基金經理沈文婷表示，建立應急儲蓄，是在職人士應對AI時代短期不確定性的一種合理做法，但應急資金與長期退休投資策略的作用截然不同。退休生活可能長達數十年，如果長期退休投資組合中持有過多現金，其購買力可能受到通脹侵蝕。這尤其值得留意，因為抗通脹及長期增長均為受訪港人最重視的退休投資需要之一。(bn)