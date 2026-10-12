12/10/2026 17:05

《神州經脈》新能源車出口倍增，問界擬進軍歐洲市場，股匯跌

《神州經脈》今日（12日）A股全日表現低迷，滬綜指收跌0.43%，報3797.24點，失守三千八大關；深成指也跌2.03%，創業板指則挫2.61%。滬深兩市全天成交15.38萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減少3628億元或19%。盤面上，農業種植、糧食概念全日走低，鋰礦股盤中持續走弱；傳媒娛樂、短劇遊戲全日走強。另外，釀酒板塊表現活躍，白酒龍頭貴州茅台(滬:600519)收漲近2%，股價超越聯訊儀器(滬:688808)，重奪「股王」寶座。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6930，較上個交易日4時30分收盤價跌9點子，止兩連升，全日在6.6915至6.6940之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7313，較上個交易日升17點子，兩連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約340點。



*今日新聞精選*



1. 2026金融街論壇年會將於10月19日-10月22日（下周一至四）舉行，大會今日舉行記者會介紹相關情況。年會將採取「主論壇+平行論壇+專題大會+配套活動」的框架結構，期間，國家金融管理部門將集中發布系列金融改革發展政策，中證監主席吳清、外匯管理局局長朱鶴新將出席開幕式並發表主旨演講。



2. 中國商務部新聞發言人何亞東今日宣布，第140屆廣交會將於2026年10月15日至11月4日在廣州舉辦。國務院總理李強將出席開幕式及相關活動並作主旨演講。本屆廣交會分三期舉辦，展覽總面積約155萬平方米。第一期以「先進製造」為主題，集中展示電子家電、工業自動化、照明電氣、五金工具、新能源汽車及智慧出行等5大板塊19個展區的前沿成果。



3. 乘聯分會數據顯示，9月全國乘用車市場零售161.8萬輛，同比下降28.0%，環比增長5.0%。9月新能源乘用車市場零售108.4萬輛，同比下降16.7%，環比增長7.8%。出口方面，9月乘用車出口91.7萬輛，同比增長73.7%，環比增長3.2%；9月新能源乘用車出口55.8萬輛，同比增長163.5%，環比增長7.7%，乘用車出口60.8%，較去年同期增長21個百分點。



4. 商務部新聞發言人就中歐混動汽車、電動汽車磋商共識答記者問稱，中歐在貿易投資磋商機制下持續對話，達成多項成果共識。關於混動汽車，雙方強調並確認了三項基本原則。一是尊重事實。雙方在2025年基礎上達成向上安排，確保中國企業的出口空間和穩定增長。二是非歧視。中方獲得配額將不會低於歐方的其他任何進口來源地。三是合規。關於電動汽車，歐方將繼續推進電動汽車案企業價格承諾相關程序，以及其他複審程序。



5. 據財聯社報道，問界汽車計劃於2027年進入歐洲市場，目前WVTA歐盟整車型式認證工作已全面啟動。在10月12-18日舉行的2026年巴黎車展上，該品牌將攜旗下SUV車型亮相，涵蓋AITO 6、AITO 7、AITO 8以及AITO 9。賽力斯曾表示，公司正穩健推進問界車型的全系出海進程，同步構建全球化營銷服務網絡。



6. 第二十六屆中國國際工業博覽會今起一連五日在上海舉行，在今日的開幕式上，「上海市加快發展新一代智能製造行動」正式啟動。行動明確，到2028年，實現全市重點製造企業智能工廠全覆蓋，推動人工智能在智能工廠應用普及全覆蓋，培育500家先進級智能工廠，人工智能在製造業應用場景突破2000個，開發10個先進適用的垂域大模型，推出300個高水平智能體。推動工業機器人密度達到每萬人600台，推動8000台人形機器人進工廠。



7. 路透今日引述知情人士消息稱，月之暗面創始人楊植麟此前創辦的另一家AI企業循環智能(Recurrent.ai)及其部分投資者，指控楊植麟等月之暗面高管未經授權，將循環智能的技術和業務資源轉移至月之暗面，並以損害循環智能利益的方式謀取個人利益。這宗糾紛自2024年起持續至今，目前正在香港進行仲裁，索償方求償金額可能超過7億美元。月之暗面高層正就此展開談判，以期在公司計劃赴香港上市前解決。



8. 粵芯半導體(深:301660)11日公告稱，公司發行的人民幣普通股股票將於2026年10月13日（明日）在深圳證券交易所創業板上市。本次IPO募集資金約61.57億元，發行價格為每股12.01元，發行後總股本為28.78億股（超額配售選擇權行使前），公開發行股票數量為5.13億股，全部為新股。(sl)