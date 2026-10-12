12/10/2026 11:33

【ＡＩ】月之暗面創始人楊植麟被指未經授權轉移舊公司技術謀取利益

《經濟通通訊社12日專訊》人工智能(AI)初創企業月之暗面高層目前正在就一宗股東索賠的法律糾紛展開談判，以期在公司計劃赴香港上市前解決爭議。



路透今日引述知情人士消息稱，月之暗面創始人楊植麟此前創辦的另一家AI企業循環智能(Recurrent.ai)及其部分投資者，指控楊植麟等月之暗面高管未經授權，將循環智能的技術和業務資源轉移至月之暗面，並以損害循環智能利益的方式謀取個人利益。



這宗糾紛自2024年起持續至今，目前正在香港進行仲裁。循環智能及其投資者正尋求相當於月之暗面初始股份10.5%的賠償。以月之暗面今年6月融資時300億美元的估值計算，索賠金額可能超過7億美元。



楊植麟與月之暗面首席技術官張宇韜於2016年共同創辦循環智能，並於2023年成立月之暗面。根據企業註冊記錄，兩人目前仍擔任循環智能控股公司的董事。



*楊植麟此前曾否認相關指控*



循環智能在月之暗面成立時雖獲得9.5%的初始股份，但循環智能及其部分投資者認為，楊植麟等人在未經授權的情況下，將原公司的技術和業務資源轉移至月之暗面，損害了原有股東的利益，因此要求進一步賠償。



路透社查閱的一封今年3月11日律師函顯示，循環智能指控楊植麟和張宇韜未經董事會授權，成立月之暗面，並向投資者作出虛假陳述。楊植麟此前曾否認相關指控。他表示，成立月之暗面一事已與循環智能董事會成員達成協議。



循環智能律師函還指稱，存有關鍵大語言模型數據的服務器，於2023年4月未經授權從循環智能轉移至月之暗面旗下子公司。不過，律師函未提供支持這些指控的證據。



此外，循環智能及其投資者正考慮在開曼群島另行對月之暗面總裁張予彤採取法律行動。律師函指稱，張予彤於2022年辭去循環智能董事職務後，在月之暗面獲得大量股權，但這一安排被刻意向循環智能股東隱瞞。



*知情人士：料不會危及月之暗面上市計劃*



代表楊植麟、張宇韜及月之暗面的律師事務所明達律師事務所(MinterEllison)，也曾於2024年11月表示，這宗案件既缺乏法律依據，也缺乏事實依據，將為當事人進行抗辯。



知情人士指出，這宗糾紛預計不會危及月之暗面的上市計劃，但若遲遲未能解決，可能引發潛在投資者對公司治理、股權歸屬及信息披露的疑慮，並使上市程序更加複雜。目前尚不清楚雙方能否很快達成和解。(jq)