12/10/2026 09:39

【聚焦人幣】人民幣中間價續創逾三年八個月高，即期開市貶9點子報6.6930

《經濟通通訊社12日專訊》人民幣兌一美元中間價今報6.7313，較上個交易日升17點子，兩連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約340點。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今早低開9點子，報6.6930，上個交易日即期匯率收盤報6.6921。



市場人士表示，中國人行發布關於人民幣匯率政策立場後，人民幣整體偏升走勢未改，重點關注人行會否微調中間價維穩信號。



本周將公布的關鍵數據包括周三的美國消費者物價指數(CPI)，隨後是周四的生產者物價指數(PPI)和零售銷售數據。此外中國本周將公布貿易數據，需重點關注。



招商銀行金融市場部認為，若核心通脹和消費數據偏強，12月美聯儲局加息預期可能進一步鞏固，美元及美債收益率仍有上行空間；若通脹壓力緩和，市場對10月暫停加息的判斷將得到強化，美元連續上漲的動能可能減弱。(jq)