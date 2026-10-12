12/10/2026 13:30

《匯海威言－毛偉廉》美俄柴油協議未能有效壓油價，本周關注美國CPI及沃什發言

《匯海威言》特朗普於上周五（9日）臨近收盤前一小時突然宣布，美俄已達成柴油協議，美國暫時解除對俄羅斯柴油貿易的制裁，有效期至2027年4月7日。俄羅斯將立即供應超過30萬噸柴油，11月再供應50萬噸，之後追加100萬噸，並視乎煉油廠狀況，在短期內再供應300萬噸；供應對象為美國及全球市場。



消息公布後，美國柴油期貨價格一度跌近5%，從每加侖4.89美元跌至約4.64美元，最後收在4.68美元。然而，原油期貨反應相當平淡，紐約期油(WTI)收盤反而微漲0.39%，報每桶91.85美元。



從數量來看，俄羅斯此次柴油供應僅屬「微量」級別。特朗普此舉政治目的濃厚，主要是為挽救11月中期選舉選情，安撫選民對能源價格高企的不滿情緒；預料只能令柴油價格短暫回落，實際上對壓低能源價格與通脹幾乎無效。



首先，首批30萬噸柴油僅相當於美國半日消耗量（據IEA數據，美國單日柴油消耗量達50萬至60萬噸）；即使到11月底累計80萬噸，也不到美國兩天用量。其次，目前推高油價與通脹的根源，是霍爾木茲海峽危機與中東地緣衝突。因此，這項柴油協議未能緩解原油供應中斷的核心問題。



雖然市場預期10月28日美國聯儲局不加息機率達80%，但12月加息機率仍為各選項中最高(71%)，這個預期仍支持美元，目前美元利率與美債孳息偏高，仍是壓抑金價的主要原因。



本周三（14日），美國將公布9月消費者物價指數(CPI)按年升幅，預料將為聯儲局年內會否再度加息提供重要指引，宜密切關注公布結果。周五（16日），聯儲局主席沃什將發表講話。



*重要消息*



周三（14日）

20:30：美國9月CPI按年升幅，預測為3.6%，前值為3.4%。



周四（15日）

20:30：美國9月零售銷售按月升幅，預測為0.3%，前值為1.2%。



周五（16日）

11:30：聯儲局主席沃什發言



*本文撰於2026年10月12日中午12時50分



《高歌期貨業務部及市場分析部主管 毛偉廉》



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