13/10/2026 08:44

【風雲人物】美2學者獲諾貝爾經濟學獎，研家庭與企業行為變化，助政府及央行制訂政策抗通脹

《經濟通通訊社13日專訊》瑞典皇家科學院周一(12日)宣布，2026年諾貝爾經濟學獎由兩名美國經濟學家羅霍爾(Robert E. Hall)及伍德福德(Michael Woodford)共同獲得，以表彰兩人在宏觀經濟穩定的微觀經濟學基礎方面的貢獻，「為總體經濟穩定政策奠定個體經濟基礎」。



兩人的研究所建立的宏觀經濟模型，納入家庭與企業的行為變化，有助於分析他們的經濟決策行為如何影響整體經濟，不限於只觀察通脹、生產等數據變化。這為政府及央行制訂有效的財政與貨幣政策時，能更精準評估政策帶來的實際效應，有助應對通脹、能源危機及消費需求急變等經濟衝擊，目前已為世界各地央行與財政部門採用。



評審指出，相關研究改善了政策制定者穩定經濟的能力，讓當局能更有效地評估政策措施的時機及影響。霍爾任職美國史丹福大學，伍德福德則任職哥倫比亞大學。(yc)