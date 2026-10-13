13/10/2026 14:20

《大行觀點》瑞士嘉盛：再通脹將進一步推高利率，料聯儲局明年加息至5%

《環富通基金頻道13日專訊》瑞士嘉盛銀行首席經濟師兼經濟研究分析部主管Karsten Junius認為，再通脹將進一步推高利率。目前，人工智能(AI)相關投資熱潮由對運算能力的策略性需求帶動，對借貸成本的敏感度似乎低於傳統資本投資。股市表現強勁，加上由此產生的財富效應，亦緩和了實質債券孳息率上升對金融狀況的收緊作用。因此，要抑制經濟活動並降低通脹，所需的政策利率水平很可能已被推高，令現行貨幣政策的實際緊縮程度低於單看利率水平反映的程度。



與此同時，多重供應鏈衝擊，包括當前能源行業受到的衝擊，令過去五年的通脹持續高於大多數央行的目標，並可能推高通脹預期。隨著經濟活動持續展現韌性，令央行面對進一步收緊貨幣政策的壓力日益增加，以在合理時間內恢復物價穩定。金融市場已相應上調對未來政策利率走勢的預期，推動主要經濟體的債券孳息率進一步上升。



*美元走勢或較預期更強勁，多個新興市場或再收緊幣策*



該行最新的預測預料，到2027年，聯儲局將把政策利率上調至5%，英倫銀行上調至4.25%，歐洲央行上調至3%，日本央行上調至2%，瑞士央行則上調至0.5%。多個新興市場亦很可能進一步收緊貨幣政策。



對債券投資者而言，上述大部分調整或已反映在估值之中。目前較高的孳息率水平，已顯著改善未來的風險回報平衡，但短期內仍可能出現進一步波動。該行上調對美元政策利率及債券孳息率的預測，意味美元走勢可能較先前預期更為強勁；市場對法國財政狀況的憂慮，則進一步加大歐元的短期壓力。(wa)



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