13/10/2026 17:15

《神州經脈》IMF下調中國經濟增長預期，傳光伏龍頭劃定硅料最低價

《神州經脈》A股市場今日探底回升，三大指數漲跌互現。滬綜指收升0.1%，報3800.86點，守住三千八大關，深成指跌0.25%，創業板指跌0.18%；兩市全日交易額1.68萬億元（人民幣．下同），較上個交易日增量1381億元或約9%。受新能源汽車增值稅出口退稅率下調的消息拖累，疊加碳酸鋰期貨價格大跌，電池、鋰礦概念全日走弱。CPO概念震盪反彈，聯訊儀器 (滬:688808)漲超4%，股價超越貴州茅台(滬:600519)，奪回「股王」寶座。



人民幣兌一美元即期匯率(CNY)今日收報6.6945，較上個交易日4時30分收盤價跌15點子，兩連跌，全日在6.6923至6.6978之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報6.7298，較上個交易日升15點子，三連升，續創2023年2月2日以來逾三年八個月新高，較市場預測偏弱約320點。



*今日新聞精選*



1. 國際貨幣基金組織(IMF)今日將中國今年的經濟增長預期下調至4.5%。中國外交部發言人毛寧今日在例行記者會上被問及此事時回應稱，「中國的經濟基本面是好的，我們對中國的經濟發展前景有信心」。IMF今日發布《世界經濟報告》，小幅調高2026年世界經濟增長預期至3.1%，並預測2027年全球經濟增長率為3.4%，與7月預測持平。區域方面，《報告》預測，中國2026年、2027年經濟增長4.5%、4%，均較對上一次預測下調0.1個百分點。



2. 第十六屆中國國際航空航天博覽會（又稱「珠海航展」）將於今年12月7日至13日在廣東珠海舉行。大會今日在北京舉行新聞發布會介紹，本屆航展展覽規模再創新高，並首開高欄港展區，中國海軍將在該展區打造海上裝備沉浸式展示陣地，靜態展出現役艦艇，並在陸地展示兩棲裝甲車等裝備。此外，一批代表中國航空航天和國防科技最新自主創新成果的產品將集中亮相。



3. 據界面新聞報道，10月11日，通威(滬:600438)、協鑫(03800)等國內光伏頭部企業在杭州舉行閉門會議，進一步推進行業反內捲倡議。此次會議進一步形成產能限制的落地計劃，並在硅料及組件環節劃定了明確價格底線。財聯社亦報道，11日有多家硅料頭部企業在杭州舉行閉門會議，約定硅料（含西門子法及顆粒硅）平均成本含稅價及對應銷售價格不得低於每噸4.3萬元。



4. 國際數據公司IDC最新手機季度跟蹤報告初版數據顯示，2026年第三季度中國智能手機市場出貨量約為5790萬台，同比下降15.4%。其中，華為是頭部廠商中唯一實現同比雙位數增長的品牌，市場份額達21.1%；蘋果以17.8%緊隨其後，但由於今年機型數量減少，出貨量同比小幅下滑。榮耀則是頭部廠商中，唯一實現出貨量環比增長的品牌。



5. 據澎湃新聞報道，字節跳動Seed近日發出內部郵件，宣布將成立「Seed Model-Alignment & Preparedness」部門。該部門的設立旨在加強安全與對齊方向的投入，對齊的核心是讓模型的行為與人類意圖和安全約束保持一致，從而提升Agent Model（智能體模型）安全能力，以及防範CBRN（化學、生物、放射、核）等前沿能力風險。



6. 根據路透看到的一份IDC報告，2026年上半年，英偉達在中國數據中心AI芯片市場的份額降至34%，原因是美國出口管制限制了其產品的供應，同時中國本土競爭對手不斷擴大份額。IDC數據顯示，今年1-6月，英偉達在中國市場的AI加速器出貨量為67.8萬顆，同比下降44%。在IDC追蹤的11家中國芯片製造商中，有9家的出貨量同比增長。其中，華為AI加速器上半年出貨量達到57.2萬顆，高於去年同期的30多萬顆，佔整體市場的28%。



7. 商務部就《民用航空領域相關兩用物項出口憑證管理辦法》（徵求意見稿）面向社會公開徵求意見。這是中國在兩用物項出口管制條例生效近兩年後，在民用航空領域首次落地實施出口憑證制度。《辦法》顯示，適用該制度的物項聚焦於民用飛行器上使用的特定核心零部件與設備，包括燃油控制器、壓力傳感器、航空慣性導航儀、陀螺儀、備用飛行數據參考裝置、飛行高度表、渦輪風扇發動機等。



8. 華為今日在上海舉行2026麒麟媒體溝通會。會上，華為半導體業務無線終端芯片產品管理部部長徐松余首次公布邏輯折疊韜芯片麒麟9050 Pro詳細架構圖，並透露下一代麒麟2027芯片也已經就緒，到目前為止，所有的測試結果都符合預期，因此在未來10年邏輯折疊的演進是可持續的。10月1日，華為發布的秋季旗艦機型Mate 90 Pro Max典藏版，搭載華為麒麟9050 Pro芯片。麒麟9050系列首次實現邏輯折疊技術量產。(sl)