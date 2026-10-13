13/10/2026 14:45

《行業數據》機構：第三季度中國智能手機市場出貨量同比跌15.4%

《經濟通通訊社13日專訊》國際數據公司IDC最新手機季度跟蹤報告初版數據顯示，2026年第三季度中國智能手機市場出貨量約為5790萬台，同比下降15.4%。其中，華為是頭部廠商中唯一實現同比雙位數增長的品牌，市場份額達21.1%，蘋果則以17.8%緊隨其後。



IDC指出，相較上半年約4%的同比降幅，下半年整體市場規模下滑速度進一步加快。三季度中國智能手機市場呈現「量跌價升」的典型特徵，存儲及其他元器件成本大幅上升所引發的終端價格上漲與產品配置方案調整，已開始明顯抑制消費需求。其中，安卓廠商與長尾品牌承受的壓力尤為突出。



*華為出貨量同比兩位數增長，蘋果小幅下滑*



在整體低迷的背景下，華為延續今年以來的強勢表現，出貨量實現同比兩位數增長。蘋果新品發布後市場歡迎度超出預期，但由於今年機型數量減少，出貨量同比小幅下滑。榮耀則是頭部廠商中，唯一實現出貨量環比增長的品牌。



展望後市，IDC預計，存儲及其他物料成本未來數季仍將處於高位，手機產品價格將繼續上升。大部分消費者仍需時間適應加價，換機周期或進一步拉長。因此，即使不同價位的新機集中推出，第四季度市場仍難有起色。成本壓力料延續至2027年大部分時間，中國智能手機市場預計仍將延續明顯下滑趨勢。(wn)